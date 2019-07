Novak Đoković je letos sedmič slavil v Melbournu. Foto: EPA

V času Wimbledona na portalu Športni SOS odgovarjamo na vaša teniška vprašanja. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.



Vabljeni k sodelovanju Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Športni SOS deluje tudi v avdioobliki ‒ naročite se na podkast SOS-odmev!

1.393. Novak Đoković je lani v Wimbledonu v finalu zmagal s 3:0, potem je z istim izidom zmagal še v New Yorku in Melbournu. Ali je že kdo kdaj prej tri (ali več) zaporednih finalov turnirjev za grand slam dobil brez izgubljenega niza.

Nikolaj Pečenko

Rafael Nadal, Rod Laver in Roger Federer - vsem je uspel niz treh zaporednih grand slamov. Foto: Reuters

Do zdaj sta bila le dva teniška igralca, ki jima je v odprti dobi uspelo osvojiti po štiri zaporedne grand slame. Prvi je bil Rod Laver, ki mu je to uspelo v letu 1969, takrat je izgubil dva niza, drugi pa je bil prav Novak Đoković med Wimbledonom 2015 in Rolandom Garrosom 2016, v tem času je v finalih izgubil tri nize.

Ob dvojici ima tri zaporedne naslove še Pete Sampras, Roger Federer in Rafael Nadal. Đoković je prvi, ki mu je uspelo nanizati trojček brez poraza v finalu. Podrobnosti so v spodnji tabeli, v katerih sem oba četverčka razdelil v dve možni trojki (torej v primeru Laverja dobimo niz Melbourne 1969−Wimbledon 1969 in Roland Garros 1969−New York 1969).

Igralec Od Do Nizi Igre Novak Đoković Wimbledon 2018 Melbourne 2019 0 30 Rafael Nadal Roland Garros 2010 New York 2010 1 39 Rod Laver Melbourne 1969 Wimbledon 1969 1 42 Pete Sampras Wimbledon 1993 Melbourne 1994 1 46 Roger Federer Wimbledon 2005 Melbourne 2006 2 42 Rod Laver Roland Garros 1969 New York 1969 2 44 Roger Federer Wimbledon 2006 Melbourne 2007 2 44 Novak Đoković New York 2015 Roland Garros 2016 2 44 Novak Đoković Wimbledon 2015 Melbourne 2006 2 51 Novak Đoković Wimbledon 2011 Melbourne 2012 4 53

Opomba: V zadnjem stolpcu je število iger, ki jih je zmagovalec trojčkov skupaj izgubil v finalih.

1.394. Kdo ima v finalih grand slamov najboljše razmerje osvojenih nizev?

Marko T.

Upošteval sem deseterico igralcev, ki so v odprti dobi osvojili največ grand slamov. Med temi ima v finalih najvišji odstotek nizev Pete Sampras. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Igralec Finali Nizi Odstotek Pete Sampras 14-4 44-19 69,8 Roger Federer 20-10 75-43 63,6 Rafael Nadal 18-8 64-37 63,4 John McEnroe 7-4 27-16 62,8 Björn Borg 11-5 38-26 59,4 Novak Đoković 15-9 53-39 57,6 Mats Wilander 7-4 24-19 55,8 Jimmy Connors 8-7 29-27 51,8 Andre Agassi 8-7 30-29 50,8 Ivan Lendl 8-11 33-38 46,5

Opomba: V stolpcu Finali je razmerje zmag in porazov v finalih grand slamov, v Nizi pa razmerje osvojenih iger v istih finalih.