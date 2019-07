LeBron James in Kawhi Leonard sta kariero začela v Clevelandu oziroma San Antoniu, zdaj pa (bo)sta kralja v Los Angelesu. Foto: EPA

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaše vprašanje iz Lige NBA. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

1.397. V Ligi NBA je bilo veliko trgovanja. Katera ekipa ima trojko, z najvišjim povprečjem točk iz prejšnje sezone?

Klemen Osterc

Liga NBA je res postregla s precej trgovanja, ki je precej spremenilo podobo. Povprečja točk seveda ne zagotavljajo, da jih bodo igralci ponovili v novem okolju, saj se bo moral marsikdo prilagoditi, govorijo pa vsaj o kakovosti.

Najboljšo trojko po omenjenem merilu imajo zdaj pri Houstonu, ki so si pridobili storitve Russlla Westbrooka. Sledijo LA Clippersi, ki so v prestopnem roku pridobili kar dva igralca –Kawhija Leonarda in Paula Georgea. Podrobnosti so v spodnji tabeli.