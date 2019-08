Tim Gajser je na poti do drugega naslova svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP. Foto: EPA

Po novi zmagi Tima Gajserja na portalu Športni SOS odgovarjamo na vaša vprašanja o tem športu. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj (ne glede na šport).

1.402. Tim Gajser od leta 2016 tekmuje v razredu MXGP. Kdo je v tem času osvojil največ točk za svetovno prvenstvo?

Tako je, Tim Gajser je v tem obdobju osvojil največ točk, in sicer 47 več od Antonia Cairolija. V spodnji tabeli so vsi, ki so v tem obdobju skupaj presegli tisoč točk.

Tekmovalec 2016 2017 2018 2019 Skupaj Tim Gajser 731 530 669 626 2.556 Antonio Cairoli 647 722 782 358 2.509 Romain Febvre 564 519 544 336 1.963 Gautier Paulin 270 602 574 402 1.848 Clement Desalle 372 544 685 208 1.809 Jeremy Van Horebeek 536 443 433 329 1.741 Glenn Coldenhoff 406 424 534 349 1.713 Jeffrey Herlings 0 672 933 57 1.662 Max Nagl 603 439 245 0 1.287 Jevgenij Bobrišev 545 397 289 0 1.231 Max Anstie 0 436 386 256 1.078

1.403. Kdo je v tem obdobju dobil največ voženj?

Največ voženj je dobil Nizozemec Jeffrey Herlings, Gajser pa je na drugem mestu. V spodnji tabeli so vsi, ki so v zadnjih štirih sezonah dobili vsaj eno vožnjo.

Tekmovalec 2016 2017 2018 2019 Skupaj Jeffrey Herlings 0 12 33 1 46 Tim Gajser 15 8 0 15 38 Antonio Cairoli 5 9 6 7 27 Romain Febvre 7 1 0 4 12 Max Nagl 4 1 0 0 5 Eli Tomac 4 1 0 0 5 Clement Desalle 0 2 1 0 3 Shaun Simpson 1 1 0 0 2 Gautier Paulin 0 1 0 0 1 Max Anstie 0 0 0 1 1 Arnaud Tonus 0 1 0 0 1

1.404. Zdi se, da je vsako leto kdo od najboljših poškodovan. Koliko voženj so v zadnjih štirih letih izpustili najboljši tekmovalci?

Med najboljšimi tekmovalci je le Glenn Coldenhoff odpeljal vsako od 141 voženj.

Izpuščene vožnje:

0: Glenn Coldenhoff

5: Jeremy Van Horebeek

7: Tim Gajser

8: Jevgenij Bobrišev

12: Antonio Cairoli

19: Romain Febvre

27: Jeffrey Herlings