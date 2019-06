Pep Guardiola - strateg z midasovim dotikom. Foto: Reuters

Ob koncu državnih prvenstev v nogometu odgovarjamo na vaša nogometna vprašanja. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

Vabljeni k sodelovanju Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Športni SOS deluje tudi v avdioobliki ‒ naročite se na podkast SOS-odmev!

1.373. Manchester City je v dveh sezonah v angleškem prvenstvu osvojil 198 točk, kar je seveda največ v dveh zaporednih sezonah Premier lige. Kdo je imel prej ta rekord?

Andrej Vozel

Tako je, Manchester City je lani osvojil rekordnih 100 točk, letos pa je to neverjetno številko skoraj ponovil (98). Predtem je imel dvoletni rekord Chelsea, ki je v sezonah 2005 in 2006 skupaj osvojil 186 točk. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Klub Prva sezona Druga sezona Točke (skupaj) Manchester City 2018 2019 198 Chelsea 2005 2006 186 Manchester United 2012 2013 178 Manchester City 2017 2018 178 Manchester United 2008 2009 177 Manchester United 2007 2008 176 Manchester United 2009 2010 175 Chelsea 2004 2005 174 Chelsea 2006 2007 174 Arsenal 2004 2005 173 Manchester United 2006 2007 172 Liverpool 2018 2019 172

1.374. Kakšen pa je rekord v Španiji? Najbrž sta na vrhu le Barcelona in Real?

Andrej Vozel

Barcelona in Real Madrid imata skupaj kar 18 najbolj produktivnih "dvojnih sezon", na vrhu je Barcelona iz sezon 2010 in 2011, ko je klub vodil Pep Guardiola, ki je zadnji dve sezoni pustil tako močan pečat v Angliji.

Klub Prva sezona Druga sezona Točke (skupaj) Barcelona 2010 2011 195 Real Madrid 2011 2012 192 Barcelona 2012 2013 191 Real Madrid 2010 2011 188 Barcelona 2011 2012 187 Barcelona 2013 2014 187 Barcelona 2009 2010 186 Real Madrid 2012 2013 185 Barcelona 2015 2016 185 Real Madrid 2016 2017 183 Barcelona 2017 2018 183 ... ... ... ... Atletico Madrid 2014 2015 168

Opomba: Upoštevane so vse sezone, v katerih je bilo po 20 klubov, zmage pa so bile vredne po tri točke.