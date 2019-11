Jasmin Handanović je v Maribor prišel relativno pozno, a je ključni del najboljše slovenske ekipe že celo desetletje. Foto: Reuters

1.456. Kdo je najstarejši igralec v zgodovini Prve slovenske nogometne lige? Ali se Jasmin Handanović približuje temu rekordu?

Jože Pepevnik

Po podatkih vodstva tekmovanja je trenutni rekorder Amel Mujčinović, ki je bil na svoji zadnji tekmi v najmočnejši slovenski ligi star 41 let, 9 mesecev in 29 dni. Če bo Jasmin Handanović ostal zdrav (in v prvem planu Maribora), bi ta rekord lahko porušil 30. novembra, ko prvaki gostijo Triglav.

Igralec Rojen Zadnja Tekma Starost Amel Mujčinović 20. 11. 1973 18. 9. 2015 Celje - Krško 0:0 41-9-29 Jasmin Handanović 28. 1. 1978 9. 11. 2019 Maribor - Domžale 4:1 41-9-12 Milko Djurovski 26. 2. 1963 24. 10. 2004 Zagorje - Ljubljana 1:1 41-7-28 Janez Zupančič 24. 6. 1952 23. 5. 1993 Olimpija - Naklo 6:1 40-10-29

Opombi:

- V krepkem tisku je klub, za katerega je nogometaš igral na zadnji tekmi.

- Starost je izražena v letih-mesecih-starosti.