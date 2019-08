Janja Garnbret je na zadnjem svetovnem prvenstvu osvojila kar tri medalje. Foto: EPA

Prihodnji teden bo na Japonskem potekalo svetovno prvenstvo v športnem plezanju, zato na portalu Športni SOS odgovarjamo na vaša vprašanja iz tega športa. Še vedno ste vabljeni k sodelovanju (ne glede na šport).

1.405. Janja Garnbret je svetovna prvakinja v treh različnih disciplinah (težavnost, balvani in kombinacija). Ali je komu uspel poker? Torej tudi zmaga v hitrostnem plezanju?

Gregor Močnik

Ne, nobenemu športnemu plezalcu ali plezalki ni uspel tak poker. Janja Garnbret je sploh edina plezalka, ki je zlato (ali katero koli) medaljo osvojila v treh disciplinah. Osmerica plezalk ima medaljo iz dveh disciplin. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Plezalka težavnost balvani hitrost kombinacija različni Janja Garnbret 1-1-0 1-0-0

1-0-0 3 Jain Kim 1-3-1



1-0-0 2 Sandrine Levet 0-0-1 1-1-0



2 Petra Klingler

1-0-0

0-1-1 2 Olga Bibik

0-0-1 1-0-1

2 Jessica Pilz 1-0-0



0-0-1 2 Akijo Noguči 0-0-1 0-2-2



2 Cecile Avezou



0-1-0 0-1-0 2 Mina Markovič 0-1-1



0-0-1 2

Opombi:

- V posamezni celici je zbir medalj v posamezni plezalni disciplini (zlato-srebro-bron). Janja Garnbret je tako v težavnosti osvojila eno zlato in srebrno medaljo.

-V zadnjem stolpcu je število različnih disciplin, v katerih je tekmovalka na svetovnih prvenstvih osvojila vsaj eno medaljo.

Podobno majhna skupina je tudi v moški konkurenci.

Plezalec težavnost balvani hitrost kombinacija različni Adam Ondra 2-2-2 1-2-0

0-1-0 3 Cedric Lachat 0-0-1 0-0-1

0-0-1 3 Jakob Schubert 2-2-0



1-0-0 2 Sean McColl 0-1-0



3-0-0 2 Gerome Pouvreau 1-0-0 0-0-1



2 Tomasz Oleksy

0-0-1 0-1-1

2 Jan Hojer

0-0-1

0-1-1 2 Manuel Cornu

0-0-1

0-1-0 2

1.406. Kateri plezalec pa je v eni disciplini osvojil največ medalj?

Gregor Močnik

Absolutni rekord ima Čeh Adam Ondra, ki je v težavnostnem plezanju osvojil kar šest medalj. Medalje neprenehoma osvaja od leta 2009 naprej, osvojil je po dve medalji vsakega leska.

V ženski konkurenci sta Muriel Sarkany in Jain Kim v isti disciplini osvojili po pet medalj. Blegijka je osvojila eno zlato in štiri srebrne medalje, Korejka pa po eno zlato in bronasto ter tri srebrne.