Boštjan Mervar je med drugim dobil zadnjo etapo leta 2005, ki se je končala v Novem mestu. Foto: www.alesfevzer.com

V sredo se v Ljubljani začenja Dirka po Sloveniji, zato na portalu Športni SOS odgovarjamo na vaša vprašanja o tej temi.

Vabljeni k sodelovanju Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Športni SOS deluje tudi v avdioobliki ‒ naročite se na podkast SOS-odmev!

1.381. Kdo je na kolesarski Dirki po Sloveniji dobil največ etap?

Peter Banfi

To je Boštjan Mervar, ki je v celotni zgodovini Dirke po Sloveniji slavil na sedmih etapnih zmagah. Prvič je zmagal že na uvodni dirki leta 1993, zadnjič pa leta 2005. V spodnji tabeli so vsi kolesarji z vsaj tremi etapnimi zmagami.

Kolesar Država Etapne zmage Boštjan Mervar Slovenija 7 Borut Božič Slovenija 4 Robert Pintarič Slovenija 4 Olaf Pollack Nemčija 3 Primož Roglič Slovenija 3 Tobias Steinhauser Nemčija 3 Tomaž Nose Slovenija 3 Vincenzo Nibali Italija 3

1.382. Kdo pa je največkrat oblekel majico vodilnega kolesarja na dirki?

Peter Banfi

Ta čast je pripadla Robertu Pintariču, ki je majico vodilnega oblekel po osmih etapah. V tabeli so vsi, ki jim je to uspelo vsaj štirikrat.

Kolesar Država Število majic vodilnega Robert Pintarič Slovenija 8 Boštjan Mervar Slovenija 6 Mitja Mahorič Slovenija 6 Branko Filip Slovenija 5 Stefano Giraldi Italija 5 Faat Zakirov Rusija 4 Jakob Fuglsang Danska 4 Primož Roglič Slovenija 4 Tomaž Nose Slovenija 4

Opomba: Upoštevani so tudi zadnji dnevi dirk (nekatere statistike tega ne upoštevajo).

1.383. Kateri kolesar je na Dirki po Sloveniji dobil največ posameznih seštevkov (torej skupne zmage, gorski cilji, mladi kolesarji ...)?

Klemen R.

Mitja Mahorič s svojo zadnjo osvojeno majico leta 2008. Foto: www.alesfevzer.com

Najbolj popolno zbirko nagrad iz največje slovenske dirke ima Mitja Mahorič, ki je med letoma 1998 in 2008 dobil kar šest različnih seštevkov.

Najprej je leta 1998 dobil seštevek mladih kolesarjev (do 23 let), leta 2000 je bilo edino leto, ko je dobil dva seštevka (točke in gorske cilje), v letih 2003 in 2004 je postal zmagovalec dirke (je sploh edini, ki mu je uspelo ubraniti zmago), leta 2008 pa je za konec še enkrat dobil seštevek gorskih ciljev.

Drugi na tem seznamu je Boštjan Mervar, ki je dobil štiri seštevke, trikrat je slavil v točkah (1993, 1999 in 2003), enkrat pa je dobil leteče cilje (1993). Leteči cilji se posebej več ne vodijo od leta 2005 naprej.