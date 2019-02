Trae Young in Luka Dončić bosta zaradi menjave na naboru vedno povezana. Foto: Reuters

Na portalu Športni SOS se tokrat ukvarjamo z vašimi vprašanji, ki se dotikajo posameznih generacij naborov v Ligi NBA. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

Vabljeni k sodelovanju Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Športni SOS deluje tudi v avdioobliki ‒ Naročite se na podkast SOS-odmev!

1.318. Trae Young je izjavil, da bo imel boljšo kariero kot Luka Dončić. Kateri igralec je bil najnižje izbran v svoji generaciji, a je nato vseeno imel najvišje karierno povprečje med igralci z istega nabora?

Tomaž G.

John Williamson je profesionalno košarko začel igrati leta 1973, ko ga je 96. na naboru Lige NBA izbrala Atlanta, a se ni prebil v kader ekipe. Zato je podpisal za New York Netse, ki so takrat tekmovali v Ligi ABA. Naslednje leto so Netsi prešli v Ligo NBA, s tem pa je tudi Williamson začel igrati v Ligi NBA. V njej je prebil pet let in v povprečju dosegel 20,1 točke.

Elgin Baylor (tretji z leve) sodi med legende Lakersov. Foto: Reuters

Če upoštevamo primere klubov, ki so izbrali košarkarja, ki je nato tudi v resnici zaigral za njih, pridemo do Elgina Baylorja, a tudi ta primer je poseben. Minneapolis Lakersi (danes domujejo v Los Angelesu) so leta 1956 Baylorja izbrali kot 90., a 21-letnik se je odločil, da ostane na univerzi. Lakersi so ga dve leti pozneje spet izbrali (tokrat celo kot prvega). Baylor je nato v Ligi NBA igral 14 sezon in v povprečju dosegel 27,4 točke.

Če se osredotočimo na obdobje, ko nabor poteka le v dveh krogih (to je od leta 1989 naprej), ta rekord pripada Michaelu Reddu. Tega je v drugem krogu in skupno 43. izbral Milwaukee. Redd je v 12 sezonah v tem tekmovanju v povprečju dosegel po 19 točk in je daleč najboljši v svoji generaciji. Sledi mu Jamal Crawford (14,7), na tretjem mestu pa je Kenyon Martin (12,3), ki je bil sicer prvi izbor tistega nabora, izbrali so ga Netsi.

1.319. V kateri generaciji je največ košarkarjev v celotni karieri doseglo vsaj po 10 točk na tekmo?

Tomaž G.

Kyrie Irving in Klay Thompson sta bila izbrana na naboru leta 2011. Foto: Reuters

Trenutno sta dve taki generaciji. Prva je generacija nabora 1981, med katero je kar 18 igralcev končalo kariero s tem povprečjem. Med temi ima najvišje povprečje Mark Aguirre (20,0). Druga taka generacija je iz leta 2011. Precej košarkarjev iz te generacije še igra in do konca kariere lahko popravi ali pokvari povprečje. Gre za izjemno kakovostno generacijo, naštejmo le nekaj imen: Kyrie Irving (22,1), Kemba Walker, Klay Thompson (oba po 19,5), Kawhi Leonard (17,4) in Jimmy Butler (16,7).

1.320. Če iz vsake generacije vzamemo deset košarkarjev z najvišjim povprečjem, katera generacija nabora je najuspešnejša?

Tomaž G.

To je generacija igralcev, ki so bili izbrani na naboru leta 1970.

Nabor leta Čez 10 točk Povprečje top 10 1970 13 19,3 1996 11 18,4 2011 18 17,3 2009 13 17,3 1974 17 17,1 1981 18 17,0 1977 14 16,7 2003 11 16,7 1985 14 16,6 1998 17 16,5

Opombi:

- Čez 10: Število košarkarjev v tej generaciji, ki je karierno povprečje končalo z več kot 10 točkami.

- Povprečje top 10: Karierno povprečje najboljših desetih igralcev posamezne generacije.

Za konec le še podrobnosti najbolj strelsko navdahnjene generacije, ki je bila izbrana leta 1970.