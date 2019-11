Russell Westbrook bo v nekaj letih bržkone porušil rekord Oscarja Robertsona. Westbrook je za deseti trojni dvojček potreboval 438. tekem, Dončić pa le 77. Foto: AP

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaša vprašanja o trojnih dvojčkih. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

1.453. Luka Dončić ima že 11 trojnih dvojčkov. Koliko tekem so za prvi, peti ali deseti trojni dvojček potrebovali najbolj uspešni zbiratelji trojnih dvojčkov v Ligi NBA?

Peter Perdih

Luka Dončić je za svoj deseti trojni dvojček potreboval vsega 77 tekem, med legendami trojnih dvojčkov je hitreje do tega mejnika prišel le Oscar Robertson. Podrobnosti so v spodnji tabeli. Upoštevanih je 12 košarkarjev (deset tistih z največ trojnimi dvojčki, Luka Dončić in še Ben Simmons, ki je v Ligo NBA prišel leto pred Dončićem in je tudi hitro začel nabirati trojne dvojčke).

Košarkar Vsi dvojčki Prvi Peti Deseti Oscar Robertson 181 1 14 32 Ben Simmons 22 4 43 71 Luka Dončić 11 45 65 77 Magic Johnson 138 5 52 90 Jason Kidd 107 68 89 130 Larry Bird 59 14 152 260 LeBron James 83 116 169 277 Fat Lever 43 226 342 365 Russell Westbrook 140 60 210 438 Wilt Chamberlain 78 293 341 491 James Harden 42 268 432 542 Bob Cousey 33 78 331 562

Opombi:

- Vsi dvojčki: Število vseh trojnih dvojčkov, ki jih je posamezni košarkar dosegel v Ligi NBA

- Prvi/Peti/Deseti: Število tekem, ki jih je igralec potreboval za prvi, peti in deseti trojni dvojček.

1.454. Zanima me največja vsota točk, skokov, podaj, ukradenih žog in blokad pri igralcih, ki so dosegli trojni dvojček.

Mitja Mlakar

V zadnjih 20 sezonah so košarkarji skupaj dosegli 1.008 trojnih dvojčkov. V tem obdobju ima največjo vsoto omenjenih statistik James Harden. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Košarkar Datum Točke Skoki Podaje Žoge Blokade Skupaj James Harden 31.12.06 53 16 17 0 0 86 James Harden 30.1.08 60 10 11 4 1 86 Russell Westbrook 29.3.17 57 13 11 3 0 84 DeMarcus Cousins 22.1.18 44 23 10 4 1 82 James Harden 27.1.17 51 13 13 2 1 80 Russell Westbrook 4.3.15 49 15 10 3 1 78 LeBron James 18.2.10 43 13 15 2 4 77 Russell Westbrook 9.4.17 50 16 10 1 0 77 Vince Carter 7.4.07 46 16 10 1 3 76 Russell Westbrook 28.10.16 51 13 10 2 0 76 ... ... ... ... ... ... ... ... Luka Dončić 1.11.19 31 13 15 0 1 60

1.455. Kdo pa ima najnižjo vsoto?

Mitja Mlakar

To je Hassan Whiteside, ki je 5. februarja 2016 za Miami dosegel po deset točk, skokov in blokad, v preostalih statistikah pa je zbral ničlo (podaj in ukradenih žog).