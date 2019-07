Najbolje plačani košarkar v sezoni 1988/1989 je bil Patrick Ewing. New York mu je plačal 3,25 milijona dolarjev. Foto: AP

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaši vprašanji o plačah. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

Steph Curry je zadnji dve sezoni najbolje plačan igralec v Ligi NBA, tako bo veljalo še do 2021/2022, ko bo prejel 45,8 milijona. Po trenutno podpisanih pogodbah bo v sezoni 2022/2023 najbolje plačan John Wall (47,3 milijona). Foto: EPA

1.395. V katerem športu oziroma ligah imajo športniki najvišje plače? Predvidevam, da gre za Lige NBA, NFL, NHL in MLB.

Miha Uhan

Pri odgovoru na to vprašanje si bomo pomagali s Forbesovim vsakoletnim pregledom športnikov, ki zaslužijo največ denarja.

Forbes to lestvico objavlja v juniju, ob plači pa upošteva še sponzorske prihodke. Na tej lestvici je 100 športnikov, ki imajo najvišjo vsoto plače in sponzorskih prihodkov. V spodnji tabeli je prva deseterica po omenjenih kriterijih.

Športnik Šport Plača Sponzorji Skupaj Lionel Messi nogomet 92,0 35,0 127,0 Cristiano Ronaldo nogomet 65,0 44,0 109,0 Neymar nogomet 75,0 30,0 105,0 Canelo Alvarez boks 92,0 2,0 94,0 Roger Federer tenis 7,4 86,0 93,4 Russell Wilson ameriški nogomet 80,5 9,0 89,5 Aaron Rodgers ameriški nogomet 80,3 9,0 89,3 LeBron James košarka 36,0 53,0 89,0 Stephen Curry košarka 37,8 42,0 79,8 Kevin Durant košarka 30,4 35,0 65,4

Opombi:

- Forbes pod izrazom 'Plača' šteje tudi druge zaslužke povezane s posameznim športom (dodatki, nagrade ...).

- Denar je izražen v milijonih dolarjev.

Če stoterico združimo po športih, dobimo naslednjo tabelo.

Šport Število športnikov Delež plač košarka (vsi NBA) 35 75,2 ameriški nogomet (vsi NFL) 19 91,0 baseball (vsi MLB) 15 96,1 nogomet (vsi v Evropi) 12 75,2 boks 5 92,6 golf 5 23,6 tenis 5 18,5 formula 1 2 89,2 kriket 1 16,0 MMA 1 68,1

Opomba: Stolpec delež plač prinaša razmerje med plačami in celotnim prihodkom.

Na podlagi te tabele lahko sklepamo, da ima bralec Miha precej prav. Največ najbolj plačanih športnikov res prihaja iz Lige NBA, NFL in MLB, izjema je hokej, saj med stoterico ni nobenega člana Lige NHL.

Zadnji stolpec pa lahko interpretiramo, da so zaslužki v golfu in tenisu v primerjavi s prej omenjenimi profesionalnimi ligami relativno majhni. Tako najbolj izpostavljeni športniki (Tiger Woods, Roger Federer ...) glavnino prihodkov zaslužijo s sponzorskimi pogodbami.

1.396. Kako so se spremenila razmerja med ligami v zadnjih 30 letih? Je katera liga naredila preskok?

Miha Uhan

Preveril sem plače desetih najbolje plačanih športnikov pred tridesetimi leti in danes. Njihova povprečja so v spodnji tabeli.

Liga 1989 2019 Skok (odstotki) NBA 2,27 33,19 1364 MLB 2,43 31,51 1197 NFL 1,56 29,70 1801 NHL 0,84 12,69 1408 Skupno povprečje 1,77 26,77 1408

Opombe:

- V tabeli so povprečja najbolje plačane deseterice, v Ligah NFL in MLB plače veljajo za sezono 2019, za preostali sezoni pa za sezono 2018/2019.

- Plače so v milijonih dolarjev.

- V zadnjem stolpcu je skok v odsotkih v primerjavi z letom 1989.

V tem času so vseh športih plače poskočile za več kot tisoč odstotkov, največji skok (med desetimi najbolje plačani) so doživeli igralci ameriškega nogometa, najmanj pa v bejzbolu. Za konec le še tabela razmerij.

Liga 1989 2019 NBA 127,7 124,0 MLB 136,8 117,7 NFL 88,0 110,9 NHL 47,4 47,4

Pred 30 leti so bili najbolje plačani pri Ligi MLB, najboljša deseterica je bila plačana 36,8 odstotka več kot je bilo povprečje najbolje plačanih v vseh štirih ligah, najboljša deseterica Lige NHL pa približno polovico tega povprečja (47,4). Zanimivo, položaj hokejistov je ostal povsem enak.