Največ naslovov ima Gazvoda, vse v vožnji na čas

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gregor Gazvoda je državni prvak v vožnji na čas postal v letih 2005, 2007, 2008, 2010 in 2014. Foto: www.alesfevzer.com

Mitja Mahorič, Jan Tratnik, Sašo Sviben in Valter Bonča so edini kolesarji, ki so osvojili naslov državnega prvaka tako v vožnji na čas kot cestni preizkušnji.