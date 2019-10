Petra Majdič je imela še julija zapisano oznako not allowed, zdaj tega napisa nima več. Foto: Arhivski zajem zaslona

Tokrat na portalu Športni SOS odgovarjamo na vprašanje bralca Patricka, ki je opazil zgornjo zanimivost. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj (ne glede na šport).

1.435. Opazil sem, da imajo nekateri nekdanji zimski športniki pri svojem opisu na Fisovih straneh zapisan status "not allowed", torej njihov nastop ni dovoljen. To imajo zapisano, denimo, skakalca Adam Malysz in Thomas Morgenstern, smučarka Anja Pärson, nekoč je imela to zapisano tudi Petra Majdič. Kaj to pomeni? Zakaj se ne smejo vrniti?

Patrick Popit

Čemu služi Adams?

S tem vprašanjem smo se obrnili na smučarko tekačico Petro Majdič. Razložila nam je, da je to del protidopinškega protokola ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System). Če se vrhunski športniki (tisti, ki so osvajali medalje na največjih tekmovanjih) po upokojitvi želijo vrniti v tekmovalne arene, morajo svojo odločitev vsaj pol leta prej najaviti protidopinški agenciji WADA, da ta začne beležiti njihov urin in kri ter s tem zagotavlja čistost in enakovredne pogoje s športniki, ki še vedno tekmujejo.

Sprva je bila oznaka not allowed zapisana na rdeči podlagi in je takoj pritegnila pozornost (ne)naključnega obiskovalca spletne strani posameznega športnika. To je upokojene športnike zmotilo, ker kričeč zapis (ne)hote implicira na sum dopinga. Po besedah Majdičeve so sami športniki zaradi tega opozorili Fis, ki je nato rdeče ozadje vendarle zamenjal z manj kričečo rumeno. Kot pravilno opozarja bralec Patrick, Petra tega zapisa nima več in se ne namerava vrniti v smučarski tek.

