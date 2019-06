Roger Federer je zaznamoval tenis, kot noben drug igralec prej. Foto: EPA

1.377. Očitno je, da v tenisu trenutno prevladujejo igralci, ki so starejši od 30 let, saj so dobili zadnjih 11 grand slamov. Zanima me, kakšno je dveletno povprečje skozi vso zgodovino? Smo v obdobju, ko je to povprečje najvišje?

Peter Gruden

Andy Murray je zadnji igralec, mlajši od 30 let, ki je dobil grand slam. To mu je uspelo leta 2016 v Wimbledonu, ko je štel dobrih 29 let. Foto: EPA

Tako je, trenutno smo v obdobju rekorda. Povprečna starost zmagovalcev na zadnjih osmih grand slamih znaša 32,9 leta, višja je bila v New Yorku lani, ko je znašala 33,1 leta, a gre praktično za isto generacijo igralcev (le da se je spremenil delež njihovih zmag in s tem majhnega vpliva na starost).

Ko se je leta 1968 zgodila teniška revolucija (in začenjamo šteti moderno dobo tenisa), je ta starost znašala približno 30 let. Vzrok je bila "stara" generacija na čelu z Rodom Laverjem. Ko se je ta poslovila, je povprečje precej padlo, ves čas je bilo nekje med 22 in 27 letom.

Z generacijo okoli Rogerja Federerja pa to povprečje zdaj ves čas raste in je zdaj rekordno visoko. Podrobnosti so v spodnjem grafu.

Na X-osi je čas, na Y-osi pa povprečna starost zmagovalcev zadnjih 8 grand slamov (torej za junij 2019 velja starost vseh zmagovalcev ob zmagah od Wimbledona 2017 naprej). Kliknite na sliko za ogled v višji ločljivosti. Foto: MMC RTV SLO

Pete Sampras in Andre Agassi sta bila velika rivala v 90. letih. Foto: AP

1.378. Smo v obdobju starih igralcev. Na katerem grand slamu je bila najmanjša starost finalistov?

Peter Gruden

O najstarejšem finalu smo že pisali, tega sta leta 1972 v Melbournu tvorila Ken Rosewall in Mal Anderson, ki sta skupaj štela 74 let.

Na drugi strani skrajnosti sta Pete Sampras in Andre Agassi, ki sta v New Yorku 1990 skupaj štela 39 let in 5 mesecev.