Real in Barcelona sta zadnja leta običajno vedno v boju za naslov prvaka, v napetih končnicah imajo zadnja leta več uspeha Katalonci. Foto: Reuters

V angleškem prvenstvu spremljamo napet obračun med Manchester Cityjem in Liverpoolom, zato tokrat odgovarjamo na vaši vprašanji o tem tekmovanju. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

1.354. V teoriji se lahko zgodi, da Liverpool osvoji 97 točk, a ne bi osvojil angleškega nogometnega prvenstva. Bi se to zgodilo prvič?

Črt Lipovšek

Preveril sem prvenstva elitne nogometne peterice, največje število točk, ki jih je osvojil podprvak, znaša 96. Zgodilo se je v sezoni 2009/2010, ko je madridski Real osvojil toliko točk, prvak Barcelona pa 99. V spodnji tabeli so vsi klubi, ki so osvojili vsaj 88 točk, a niso postali državni prvaki.

Sezona Prvak Točke Podprvak Točke 2010 Barcelona 99 Real Madrid 96 2011 Barcelona 96 Real Madrid 92 2015 Barcelona 94 Real Madrid 92 2012 Real Madrid 100 Barcelona 91 2018 Juventus 95 Napoli 91 1997 Real Madrid 92 Barcelona 90 2016 Barcelona 91 Real Madrid 90 2017 Real Madrid 93 Barcelona 90 2012 Manchester City 89 Manchester United 89 1995 Blackburn * 89 Manchester United 88

- v sezoni 1994/1995 je bilo v angleškem prvenstvu odigranih 42 tekem, v preostalih primerih v tabeli pa po 38.

Fernando Torres in Steven Gerrard sta bila pred desetletjem motor Liverpoola, Anglež je dal 16 prvenstvenih golov, Španec pa 14. Foto: EPA

1.355. Ali obstaja kakšna ekipa, ki bi v sezoni izgubila le enkrat in hkrati ne bi postala državni prvak?

Črt Lipovšek

Enako kot v zgornjem vprašanju sem preveril obdobja najboljših petih lig, ko se za zmago delijo po tri točke.

V tem času se je nikoli ni zgodilo, da bi ekipa izgubila le enkrat in ne bi osvojila naslova. Temu dosežku so se najbolj približale tri ekipe s po dvema porazoma. Zanimivo, to usodo je v angleškem nogometu utrpel prav Liverpool, ki je v sezoni 2008/2009 zbral 86 točk, štiri manj od prvaka Manchester Uniteda.

Uvrstitev Klub Zmage Remiji Porazi Točke 1. Manchester United 28 6 4 90 2. Liverpool 25 11 2 86

Za preostala primera moramo skočiti v Italijo, najprej v sezono 2001/2002, ko je najmanj porazov utrpela Roma, a ostala brez scudetta.

Uvrstitev Klub Zmage Remiji Porazi Točke 1. Juventus 20 11 3 71 2. Roma 19 13 2 70

Drugi primer se je pripetil tri sezone pozneje, ko je Inter kljub le dvema porazoma osvojil tretje mesto. Takrat je na vrhu lestvice pristal Juvenuts, ki pa je pozneje naslov izgubil zaradi znane afere. Serie A tako v sezoni 2004/2005 nima prvaka.