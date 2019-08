Primož Roglič je med elito prvo etapno zmago slavil leta 2016, ko je dobil kronometer na Giru. Foto: EPA

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vprašanji, ki se navezujeta na kolesarsko Dirko po Španiji. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

Eddy Merckx je osvojil 11 grand tourov. Foto: AP

1.413. Če bi Primož Roglič dobil eno od etap na Vuelti, bi imel zmage z vseh treh največjih dirk na svetu. Koliko kolesarjem je uspelo dobiti po vsaj eno etapo Gira, Toura in Vuelte?

Tomaž K.

Natanko sto kolesarjev se je veselilo etapne zmage na omenjenih dirkah. Dvema velikanoma tega športa so pozneje zaradi dopinga črtali del dosežkov, tako sta iz tega seznama padla Jan Ullrich in Alberto Contador. Med 98 kolesarji ima največ etapnih zmag Eddy Merckx. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Kolesar Razpon Giro Tour Vuelta Skupaj Eddy Merckx 1967‒1975 24 34 6 64 Mario Cipollini 1989‒2003 42 12 3 57 Alessandro Petacchi 2000‒2011 22 6 20 48 Mark Cavendish 2008‒2016 15 30 3 48 Bernard Hinault 1978‒1986 6 28 7 41 Rik Van Looy 1958‒1969 12 7 18 37 Freddy Maertens 1976‒1981 7 15 13 35 Marino Basso 1967‒1975 15 6 6 27 Franceso Moser 1973‒1986 23 2 2 27 Miguel Poblet 1955‒1960 20 3 3 26 Guido Bontempi 1981‒1993 16 6 4 26

Primož Roglič bi se temu seznamu lahko pridružil v prihodnjih dneh. Pet Slovencev ima sicer vsaj eno tovrstno zmago.

Kolesar Razpon Giro Tour Vuelta Skupaj Primož Roglič 2016‒2019 3 2 0 5 Jan Polanc 2015‒2017 2 0 0 2 Matej Mohorič 2017‒2018 1 0 1 2 Borut Božič 2009 0 0 1 1 Luka Mezgec 2014 1 0 0 1 Skupaj 2009‒2019 7 2 2 11

1.414. Koliko kolesarjem pa je ta trojček uspel v istem koledarskem letu?

Tomaž K.

Ta seznam je še precej krajši, saj vsebuje le tri imena.