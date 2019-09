Nogometaši Rudarja so slabo začeli prvenstvo, do predzadnjega mesta jih loči pet točk. Foto: www.alesfevzer.com

A rekord je še daleč, kar je tema tokratnega prispevka na portalu Športni SOS. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj (ne glede na šport).

1.433. Katera ekipa je najpozneje prišla do zmage v Prvi ligi? Ali je Rudar že blizu rekorda?

Anže Bašelj

Rudar je res slabo začel prvenstvo, a do neslavnega rekorda ga loči še precej. Nogometaši Jadrana Dekani namreč v sezoni 1994/1995 niso zmagali niti enkrat. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Klub Sezona Tekme brez zmage Jadran Dekani 1995 30 Potrošnik Beltinci 2000 20 Kalcer Radomlje 2017 18 Domžale 1992 14 Krka Novoterm 1994 12 Istragas Jadran * 1994 11 Triglav * 2018 11 Rudar Velenje 2020 11 Izola 1996 10

Opombe:

- V zadnjem stolpcu je število tekem brez zmage vsakega kluba (niz se začenja z začetkom posameznega prvenstva).

- Jadran Dekani so brez zmage ostali na vseh tekmah prvenstva 1994/1995.

- Istragas Jadran (kakor so se Dekančani imenovali leto prej) in Triglav (2018) sta edina primera omenjenih ekip, ki na koncu vseeno nista izpadla.