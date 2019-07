Spomin na leto 1997, ko je Martina Hingis osvojila New York. Zanimivo, Švicarka je rojena istega leta kot Venus Williams. Američanka še vedno igra, Hingisova pa je na grand slamih v posamični konkurenci zadnjič igrala leta 2007. Foto: AP

Cori Gauff na lestvici WTA zaseda 313. mesto, po koncu Wimbledona pa se bo povzpela najmanj na 182. mesto. Foto: EPA

1.390. V Wimbledonu je na veliko sceno stopila Cori Gauff. Katere so najmlajše igralke, ki so postale številke 1 in koliko lovorik so imele ob koncu kariere?

Peter K.

Američanka Cori Gauff je 13. marca dopolnila komaj 15 let, v tretjem krogu Wimbledona se bo pomerila s Polono Hercog.

Najmlajša igralka, ki se je povzpela na prvo mesto lestvice WTA, je Martina Hingis. Švicarki je to uspelo marca 1997, ko je štela 16 let in pol. V spodnji tabeli so vse igralke, ki so se na vrh lestvice WTA povzpele še kot najstnice.

Igralka Prej Potem Skupaj Starost Martina Hingis 1 4 5 16,50 Monica Seles 2 7 9 17,27 Tracy Austin 1 1 2 17,32 Steffi Graf 1 21 22 18,17 Marija Šarapova 1 4 5 18,34

Opombi:

- V stolpcu Prej je število grand slamov, ki jih je posamezna igralka osvojila, preden je postala številka 1, v stolpcu Potem pa število slamov po tem času (ko je prvič postala številka 1).

- V zadnjem stolpcu je starost igralke, ko se je prvič povzpela na vrh WTA-ja.

1.391. Katera pa je najstarejša igralka, ki je prvič postala številka 1?

Peter K.

To je Angelique Kerber, ki je številka ena postala 12. septembra 2016, ko je štela 28 let in sedem mesecev. Nemka je nekaj ur prej osvojila OP ZDA, kar je bil njen drugi od (trenutno) treh grand slamov.

1.392. Ashleigh Barty je po zmagi na Rolandu Garrosu prvič postala številka 1. Koliko igralk je šlo po podobni poti – torej, da so prvič osvojile turnir za grand slam in s tem skočile na vrh lestvice WTA. Koliko grand slamov so nato osvojile do konca kariere?

Peter K.

Ashleigh Barty je postala četrta igralka, ki je z zmago na grand slamu skočila na vrh lestvice. Med njenimi predhodnicami je le Martini Navratilovi več kot enkrat uspelo ponoviti uspeh. Podrobnosti so v spodnji tabeli.