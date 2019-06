Rafael Nadal in Roger Federer sta skupaj osvojila kar 182 turnirjev serije ATP. Foto: EPA

1.375. Roland Garros je v sklepnih dejanjih in pogled na polfinalne pare je dokaj presenetljiv pri ženskah in razmeroma pričakovan pri moškem delu. Zanima me, kakšna je razlika, če seštejemo vse turnirske zmage polfinalistov/istk (torej moški proti ženskam) v zadnjih desetih letih?

Luka Benčina

Razlika je največja ravno letos, ko so moški polfinalisti zbrali 269 zmag (največ v tem obdobju), ženske pa le 9 (najmanj v tem obdobju). Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Leto Moški Ženske Razlika Delež 2009 77 21 56 78,6 2010 51 33 18 60,7 2011 153 36 117 81,0 2012 167 41 126 80,3 2013 123 103 20 54,4 2014 139 42 97 76,8 2015 106 90 16 54,1 2016 120 82 38 59,4 2017 141 27 114 83,9 2018 111 31 80 78,2 2019 269 9 260 96,8

Opomba: V zadnjem stolpcu je delež moških zmag v skupni celoti.

1.376. Kaj se je v zadnjih desetih letih na turnirjih za grand slam zgodilo pogosteje: Da so v moški konkurenci v polfinale prišli vsi prvi štirje nosilci ali da pri ženskah v polfinale ni prišla niti ena izmed top 4?

Igor Rakuša

Večkrat se je primeril drugi scenarij.

Od julija 2008 se je na sedmih grand slamih pripetilo, da se v polfinale ni uvrstila niti ena od prvih štirih nosilk.

V istem obdobju pa se je na petih turnirjih zgodilo, da so se v polfinale prebili prvi štirje moški nosilci.