Lewis Hamilton ima največ zmag na Madžarskem (6), lani je zmagal s prvega štartnega mesta. Foto: EPA

Ta konec tedna se na Madžarskem začenja druga polovica sezone, zato na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo o tem športu. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj (ne glede na športno panogo).

Vabljeni k sodelovanju Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Športni SOS deluje tudi v avdioobliki ‒ naročite se na podkast SOS-odmev!

1.400. VN Madžarske sodi med najpočasnejše steze v formuli ena, zato so kvalifikacije izrednega pomena. Iz katerega mesta je v povprečju dirko začel zmagovalec dirke? Kako se to primerja z ulično dirko VN Monaka?

Peter Lotrič

Dirka za VN Madžarske je bila prvič organizirana leta 1986, zato sem dirke primerjal v tem času in za VN Monaka nisem upošteval obdobja pred tem. Pri obeh dirkah so bile kvalifikacije izrazitega pomena, saj je v Monte Carlu (z izjemo kaotične dirke leta 1996) vedno začel na enem od prvih treh mest. Na Madžarskem je situacija le malo bolj pestra, saj je 85 odstotkov zmagovalcev dirko začelo na enem od prvih treh mest. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Štartno mesto VN Madžarske VN Monaka 1 15 18 2 6 9 3 7 6 4 3 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 1 0 13 0 0 14 1 1

1.401. Kaj pa obratno? Na katerem mestu je dirko končal zmagovalec kvalifikacij na obeh omenjenih dirkah?

Peter Lotrič

Zmaga v kvalifikacijah omenjenih dirk pomeni dobro možnost, da bo dirkač končal najmanj na zmagovalnem odru. To se je v Monte Carlu od leta 1986 zgodilo 25-krat, na Madžarskem pa 21-krat. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Uvrstitev VN Madžarske VN Monaka 1 15 18 2 5 4 3 1 3 4 2 2 5 1 1 6 2 0 odstop 7 6

Natančnejši pogled na odstope tudi kaže, kako stabilna je v zadnjem obdobju postala formula ena. V obdobju 1986-1997 je odstopilo devet od 24 zmagovalcev kvalifikacij (37,5 odstotka), v obdobju 1998-2019 pa le še štirje od 43 dirkačev, ki so dirko začeli na prvem mestu (9,3 odstotka).