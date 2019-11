Z Majo sodelujeva že skoraj desetletje. Ko je še delala v informativnem programu, je prišla s predlogom, da bi sodelovala v Frekvenci X. Takoj me je navdušila z drugačnim pogledom in pristopom. Navdušuje me analitičen, vedoželjen pristop in neverjetna priprava, kar je v današnjem novinarstvu redkost. Orje nove ledine v radijski estetiki. Ima veliko umetniškega smisla, predvsem pri upovedovanju. Njene oddaje in podkasti so pravi balzam za ušesa.



Ima otroško radovednost. Pri tem je morda včasih malo naivna, predvsem pri ljudeh. To sicer doseže pozitivne učinke, a je morda zaradi tega kdaj razočarana. Definitivno je kreativka številka 1 in najboljši naslov za nove radijske start up projekte. Z njo mi je super sodelovati in verjamem, da bomo skupaj dosegli še marsikatere radijske mejnike.