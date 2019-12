Pošljite nam svoj predlog za besedo leta! Foto: BoBo

Akcija poteka pod okriljem ZRC SAZU, pri izboru pa spet sodelujemo na MMC-ju. Svoje predloge lahko pošiljate do 19. decembra, lahko jih pošljete neposredno na ZRC na naslov beseda.leta@zrc-sazu.si, upoštevali pa bomo tudi vse, ki jih boste zapisali na družbenih omrežjih pod oznako #besedaleta ali pa jih boste pustili v komentarjih pod MMC-jevimi novicami o naši akciji (vključno pod to novico).



Pošljite svoje predloge - na naslov beseda.leta@zrc-sazu.si

- v komentarjih pod to novico

- na družbenih profilih ZRC-ja in MMC-ja (uporabite ključnik #BesedaLeta)



Komisija se bo zbrala 19. decembra in izbrala devet finalistov, desetega pa bo prispevala medijska hiša Delo.

Beseda leta bo razglašena v živo

Še nekaj pomembnih novosti se obeta pri Besedi leta: zmagovalko, ki jo tako kot ponavadi izberete vi z glasovanjem v spletni anketi od 3. do 9. januarja 2020, bomo letos prvič razglasili v živo. Prireditev bo v Atriju ZRC 9. januarja točno opoldne. Poleg tega bomo ob tej priložnosti prvič razglasili tudi kretnjo leta, katere izbor že poteka pod okriljem Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Med 3. in 8. januarjem pa boste imeli tudi čas, da iz 10 besed kandidatk spesnite najlepšo pesem, ki jih bo povzemala.

Nekaj smernic

Naj vam za konec osvežimo spomin z nekaj smernicami, kaj se sme in česa ne predlagati za besedo leta:

Kandidatke za besedo leta izbiramo med besedami, ki so posebej pomembne za iztekajoče se leto in ilustrirajo dogajanje in spremembe v družbi, a s poudarkom na tem, da gre za nekaj relativno novega v jeziku, ne za našo interpretacijo družbene in politične stvarnosti v preteklem letu.

Kandidatke za Besedo leta v ožji izbor načeloma izbiramo po naslednjih kriterijih:

1. beseda je nova in je v zadnjem času in še posebej v tem letu prešla v dovolj široko rabo, da pomeni dovolj otipljivo spremembo v jeziku, da je vredna omembe (tekstati, tipanka, risoroman). Še posebej primerna kandidatka je takšna beseda, ki je hkrati:

a) čimbolj sveža – novotvorjena ali pred kratkim prevzeta,

b) prešla v širšo uporabo po nekem specifičnem mejniku, ki se je zgodil prav v tem letu, in

c) ilustrira pomembno spremembo v družbi, tehnologiji in mišljenju (primeri: mikroplastika, generalka in orbanizacija).

2. beseda je sicer stara, a je v tem letu dodatno pridobila nov pomen in v tem novem pomenu ustreza zgornjim kriterijem;

3. beseda je sicer stara, a je v tem letu povezana z nekim specifičnim, pomembnim dogajanjem in ji je pogostnost rabe občutno zrastla (varda, čebela, arbitraža, drugi tir, žica).

"Večne" besede, kot so mir, ljubezen in dvojina, ne morejo biti kandidatke za besedo leta. Takšna beseda je lahko kandidatka za besedo leta samo, če to podpre neko konkretno dogajanje v tem letu in porast rabe zaradi tega dogajanja. Tako je bilo z besedo zdravje.

Še opomba: izraza beseda v akciji ne obravnavamo na izrazni, ampak na pomenski ravni. To pomeni, da pridejo v poštev tudi besedne zveze, npr. evropski prvaki.

Dosedanje besede leta:

2016: begunec

2017: evropski prvaki

2018: čebela

2019: ?