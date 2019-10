Zelo sem vesela, da sem imela priložnost sodelovati z Gregorjem. Najprej me je zaskrbelo, kdo bo to knjigo sploh bral. Ko sem jo prebrala (in ne samo enkrat), si zdaj želim, da bi knjiga prišla do vseh, da bi lahko videli, kako je na zanimiv način pisal o številih, ki se redkim zdijo zanimiva sama po sebi. Res moraš biti strokovnjak za svoje področje, da ga lahko razložiš, tako da je vsem jasno in zanimivo. Med sodelovanjem sem spoznala, da Gregor je tak strokovnjak.