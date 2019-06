Vabljeni k reševanju ankete pred 6. sezono Številk

Podkast se vrača septembra

Ljubljana - MMC RTV SLO

Utrinek s snemanja 100. epizode podkasta Številke Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Na MMC-ju se je končala peta sezona podkasta Številke, ki je prinesla 24 epizod in dobrih 21 ur vsebin s temami od športa do znanosti, od veselja do vesolja.