Alžirci imajo dovolj dolgoletnega predsednika. Foto: Reuters

Na protestih se je zbralo na tisoče ljudi, policija pa je nad protestniki v prestolnici Alžiru uporabila solzivec. Stavke in protesti so sicer v Alžiriji relativno pogosti, a se običajno ne dotikajo državne politike.

81-letni Bouteflika je na oblasti od leta 1999 in je kljub pomislekom glede njegovega pešajočega zdravja že napovedal, da se bo na predsedniških volitvah 18. aprila potegoval za nov mandat. Odkar ga je leta 2013 zadela kap, se je v javnosti pojavil zgolj nekajkrat.

"Ne Boutefliki in ne Saidu," je skandirala množica med pohodom skozi središče Alžira. Predsednikov mlajši brat Said Bouteflika je svetovalec predsednika.

Najbolj nemirno je bilo na protestih v Alžiru. Foto: Reuters

Novico o protestih so oglaševali na družbenih medijih, množica pa se ni zbrala le v prestolnici, ampak tudi v Oranu, Tizi Ouzouju, Bejaiaji, Annabi in Setifu. Po navedbah generalnega direktorata za nacionalno varnost je bilo aretiranih 41 ljudi zaradi "javnih izgredov, napadov na može postave in uničevanja lastnine".

Obeta se mu zmaga

Boutefliko je za predsedniškega kandidata izbrala vladajoča stranka FLN, uživa pa podporo več političnih strank, sindikatov in poslovnih organizacij. Ker je opozicija razdeljena, naj bi aprila na volitvah slavil novo zmago.

Po uradnih podatkih je več kot četrtina Alžircev, mlajših od 30 let, nezaposlenih.

Čeprav so protesti v sklopu arabske pomladi leta 2011 strmoglavili voditelje v Tuniziji in Egiptu, so v Alžiriji takrat varnostne sile množične proteste zajezile.