Do zdaj je bila edina regionalna pomorska operacija, ki je izvajala inšpekcijske preglede, Sophia Evropske unija. Foto: Reuters

Po njegovih besedah morajo vse države upoštevati embargo na uvoz orožja v Libijo. Pravi, da se z uvozom orožja še zaostrujejo spopadi v državi. Guterres se je oglasil pred soglasno odobritvijo resolucije ZN-a, ki podaljšuje dovoljenje inšpekcijskih pregledov plovil na odprtem morju, ki plujejo v ali iz Libije, poroča Al Džazira.

Pozivi k premirju

Guterres je opozoril, da so vsi, strokovnjaki ZN-a, ki spremljajo embargo na orožje, posamezne države in regionalne organizacije, "poročali o nezakonitem prenosu orožja v Libijo in iz nje". Izvajanje vseh ukrepov, ki so povezani z embargom na orožje, je "ključnega pomena za zmanjšanje zdajšnjih napetih razmer in zaščito civilistov ter ponovne vzpostavitve varnosti in stabilnost tako v Libiji kot v regiji", je dodal generalni sekretar.

Britanski predstavnik Stephen Hickey je izrazil zaskrbljenost nad stopnjevanjem konflikta. "Vsako orožje, ki pride v Libijo, samo še okrepi spopade in zmanjša možnost za prekinitev ognja. Spoštovanje embarga je le del rešitve, ki zahteva polni politični dialog in spravo," je poudaril. Velika Britanija, Belgija, Francija, Nemčija, Južna Afrika, Slonokoščena obala, Indonezija so znova pozvale k premirju in k mirovnim pogovorom pod vodstvom ZN-a.

Razmere v državi se zaostrujejo

Libija je v stanju kaosa, odkar je Nato leta 2011 posredoval v tej državi in zrušil režim dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija. Od tedaj je z nafto bogata država razdeljena med rivalski vladi na zahodu in vzhodu države, kjer potekajo številni boji različnih milic za moč in nadzor nad naftnimi polji. Vsaka vlada je podprta z vrsto milic in oboroženih skupin.

V prestolnici Tripoliju je mednarodno priznana vlada, ki jo vodi Fajez Seradž. Nadzoruje zahod države, na vzhodu pa je vzporedna oblast pod vodstvom vojaškega poveljnika Halifa Haftarja in njegove samooklicane Libijske narodne vojske (LNA). V začetku aprila je začel vojaško ofenzivo, s katero naj bi kljub zavezam za volitve v tej severnoafriški državi zavzel Tripoli. Spopadi so se v začetku ramazana nekoliko umirili, a so se kasneje znova okrepili.