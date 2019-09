Veliko dečkov je bilo vklenjeni tudi po več mesecev. Foto: Reuters

Kot poroča policija iz nigerijske zvezne države Kaduna, so bili med ujetniki večinoma najstniki, pa tudi malčki, stari pet let, ki so bili ob rešitvi iz "hiše mučenja", kot so jo poimenovali, "od sreče čisto iz sebe", kot je dejal vodja policije v Kaduni Ali Janga.

Nekateri med njimi so imeli resne fizične poškodbe ali pa so bili podhranjeni.

Zaprti tudi več let

"Z vklenjenimi nogami sem tukaj preživel tri mesece," je dejal eden izmed rešenih. Žrtve, nekatere so bile v zgradbi tudi več let, poročajo o mučenju, spolnih zlorabah in stradanju. Iz šole jih učitelji niso pustili na prostost, tisti, ki so poskusili pobegniti, so jih kaznovali: zvezali z verigami ali celo obesili. Med aretiranimi osumljenci je tako osem učiteljev.

Če so učenci skušali pobegniti iz šole, so jih učitelji kaznovali. Foto: Reuters

Revni starši zaupali verskim šolam

Islamske verske šole imenovane almajiris so sicer pogoste na severnem delu Nigerije, kjer živi večinoma izjemno revno prebivalstvo, ki ima za preživetje zgolj dva dolarja dnevno.

Starši se zato pogosto odločijo, da svoje otroke pošljejo v te šole, o katerih pa že dolga časa krožijo govorice o zlorabah; v določenih šolah naj bi morali otroci celo prosjačiti na ulicah.

Eden od staršev je za agencijo Reuters dejal, da ni vedel, da bodo njegovi otroci izpostavljeni "tako krutim razmeram".

Večina dečkov v šoli naj bi bila iz Nigerije, dva pa so starši poslali iz Burkine Faso. Foto: Reuters

Policija je otroke prepeljala v začasni center na stadionu v Kaduni, kjer so jih oskrbeli s hrano, v centru pa jih bodo lahko prevzeli njihovi starši.