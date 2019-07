Foto: Reuters

Po navedbah policijskega ministra Bhekija Celeja bodo vojaki v skupni operaciji s policijo izvajali zasege strelnega orožja in mamil.

Prejšnji konec tedna je bilo v 24 urah ubitih najmanj 13 ljudi. Cape Townove težave s tolpami se vlečejo že nekaj desetletij, v zadnjem času pa so se še okrepile zaradi boja za ozemlje med rivalskimi tolpami.

Policija je zaradi nasilja močno okrepila svojo prisotnost v Bonteheuwelu, Delftu, Hanover Parku in Philippiju. Po Celejevih besedah je vpoklic vojske del "izrednih" ukrepov, potrebnih za zagotovitev javne varnosti.

"Šli bomo od vrat do vrat, zasegli bomo vsak kos nezakonitega strelnega orožja, prijeli bomo vse kriminalce, ki so na naših seznamih, prijeli bomo tudi vse kriminalce, zunaj na varščini," je povedal Cele.

Namen operacije je "utrditev avtoritete države", je še povedal minister, ki je ob tem branil odločitev za odpravo vojske v Cape Town, češ da so vojsko, ki jo bo "vodila policija", uporabili tudi za varovanje med majskimi volitvami.

Vojsko bodo v Cape Town odpravili za tri mesece, ji pa lahko mandat kasneje tudi podaljšajo. Vojska je bila v Cape Town nazadnje vpoklicana za spopadanje s tolpami v Cape Townu leta 2017.

Prepad med revnimi in bogatimi še večji

Kot še navaja BBC, so težave s tolpami, ki jih ima Cape Town, simptom neenakopravne družbe, kjer se razkorak med bogatimi in revnimi vztrajno povečuje, za soseske, kjer živi na tisoče nezaposlenih in revnih, pa se zdi, da so jih oblasti povsem pozabile.

Za mnoge mlade nezaposlene tolpe predstavljajo alternativo, naj si bo še tako mračna, in, še pomembnejše, dostop do denarja.

V teh skupnostih imajo prebivalci mešane občutke do vojaške prisotnosti - pripadniki skupnosti, ki se počutijo nemočne, potezo pozdravljajo, spet drugi pa izražajo pomisleke glede militantnega odgovora na nekaj, kar je dejansko ekonomski problem.

In čeprav bo prisotnost vojske in policije morda začasno zajezila napade, pa ne bo naslovila družbenih razlogov, ki podžigajo prisotnost tolp v teh predelih.