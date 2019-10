Mnoge ženske so na ulicah opozarjale na primer Hadžar Rajsuni. Foto: Reuters

Rajsunijevo so aretirali 31. avgusta, ko je zapuščala ginekološko kliniko v prestolnici Rabat. Njeni odvetniki trdijo, da so jo varnostne sile nato odpeljale v drugo bolnišnico, kjer so jo brez njene odobritve znova pregledali. Nekaj dni kasneje so jo obtožili, da je imela zunajzakonske spolne odnose in da je nato splavila. Po maroškem kazenskem zakoniku je prešuštvo kaznivo, prav tako umetna prekinitev nosečnosti, razen v primeru, da je materino življenje ogroženo.

Sama te obtožbe zavrača in trdi, da je zdravniško pomoč potrebovala zaradi krvnega strdka. Na enoletno zaporno kazen so obsodili tudi njenega zaročenca, njen ginekolog pa mora za zapahe za dve leti. Odvetniki se bodo na te sodbe pritožili, piše Deutsche Welle.

Hud udarec pravicam žensk

Primer je v Maroku sprožil veliko ogorčenja različnih organizacij za človekove pravice ter opozoril na kršenje pravic žensk v državi. "Ta sodba je močan udarec za pravice žensk v Maroku," je dejala Heba Morayef, direktorica Amnesty Internationala za Bližnji vzhod in Severno Afriko. "Po mednarodnem pravu imajo ženske pravico do sprejemanja odločitev o svojem spolnem in reproduktivnem življenju. Kriminalizacija splava je oblika diskriminacije proti ženskam," je dodala.

V Maroku po ocenah organizacij za zaščito človekovih pravic vsak dan opravijo med 600 in 800 nezakonitih splavov. V kraljevini so lani 73 ljudem sodili zaradi prekinitve nosečnosti, več tisočim pa zaradi spolnih odnosov zunaj zakona. 170 posameznikom so lani sodili zaradi homoseksualnosti.

Kritiki oblasti so prepričani, da je aretacija novinarke del vladnega načrta, da se znebi vseh do oblasti kritičnih novinarjev. Rajsunijeva je delala za arabski časopis Akhbar Al Yaoum, ki ga je organizacija Reporters Without Borders (RSF) označila za enega zadnjih neodvisnih časopisov v Maroku. Rasunijeva tudi trdi, da so jo med zaslišanjem temeljito izprašali tudi o njenem novinarskem delu in njenih kolegih.