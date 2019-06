Foto: Reuters

Egipt je kot prvi demokratično izvoljeni predsednik vodil med letoma 2012 in 2013, potem ga je strmoglavila vojska pod vodstvom zdajšnjega predsednika Abdelfataha Al Sisija.

"Pred sodnikom je govoril 20 minut, nato se je zgrudil. Hitro so ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa je pozneje umrl," je povedal pravosodni vir. Državna televizija je na podlagi medicinskega vira poročala, da je bil vzrok smrti nenaden srčni napad.

Ta 67-letni islamistični politik je slavil na prvih volitvah po vstaji leta 2011, ki je z oblasti odnesla dolgoletnega avtokratskega voditelja Hosnija Mubaraka.

Državo je vodil med letoma 2012 in 2013, nato pa ga je zaradi njegove avtoritarne vladavine strmoglavila egiptovska vojska pod vodstvom Al Sisija.

Sledili so množični protesti Mursijevih podpornikov, na katerih je bilo v spopadih s policijo ubitih več sto ljudi. Več sto udeležencev so aretirali in jim sodili. Nekatere so obsodili tudi na smrtno kazen. Tudi pozneje so aretirali in obsodili številne pripadnike prepovedane skupine Muslimanska bratovščina, katere vplivni član je bil Mursi.

Foto: AP

Po odstavitvi so se napadi okrepili

Več sodnih postopkov je potekalo tudi proti Mursiju, ki je bil od odstavitve v priporu. Zaradi spodbujanja k nasilju proti protestnikom konec leta 2012 in vohunjenja za Katar je bil obsojen na skupno 45 let zapora.

V dveh drugih primerih je bil medtem obsojen na smrtno kazen in dosmrtni zapor, a je kasacijsko sodišče odredilo ponovno sojenje.

Po njegovi odstavitvi se je okrepilo število napadov, uperjenih predvsem proti varnostnim silam. Največ jih je na Sinajskem polotoku, ki velja za utrdbo skrajne skupine Islamska država.

V politiko je Mursi vstopil leta 2000, ko je bil kot neodvisni kandidat izvoljen v egiptovski parlament. Poslanec je bil do leta 2005. Leta 2006 je bil obsojen na sedem mesecev zapora zaradi udeležbe na demonstracijah. Leta 2010 je postal tiskovni predstavnik Muslimanske bratovščine in član njenega vodstva.

Rodil se je 8. avgusta 1951 v vasi El Advah v pokrajini Šarkija na območju delte Nila. Diplomiral je iz inženirstva na univerzi v Kairu. Doktoriral je na univerzi južne Kalifornije, kjer je v začetku 80. let tudi poučeval. Bil je poročen, imel pa je pet otrok in tri vnuke.

Na njegovo smrt se je že odzval turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki ga je označil za "mučenika".