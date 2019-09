Foto: Reuters

Madagaskar je četrti največji otok na svetu, ki je v zadnjih 60 letih izgubil okoli 44 odstotkov svojih gozdov.

Papež se je osredotočil na korupcijo, ki jo je povezal z dolgoročno revščino in krivolovom ter nezakonitim izvozom naravnih bogastev.

Za pravičen in trajnostni razvoj države nudi tradicionalna kultura države dovolj virov, je dejal v govoru pred predstavniki politike, diplomacije in civilne družbe.

V nagovoru predsednika Andryja Rajoeline, njegove vlade in drugih uslužbencev je papež dejal, da nekateri ljudje služijo na račun čezmernega krčenja gozdov in s tem povezane izgube živalskih in rastlinskih vrst.

"Manjšanje bioraznolikosti ogroža prihodnost države in Zemlje, našega skupnega doma," je dejal Frančišek. Po njegovih besedah morajo imeti ljudje, katerih delo škoduje okolju, na voljo druge službe.

V nedeljo bo papež obiskal argentinskega misijonarja slovenskega rodu Pedra Opeko. Prenos obiska bo potekal na TV SLO 2 med 14. in 16. uro.

Zaščita okolja pa zahteva "družbeno pravičnost", ki bo omogočala, da bodo imele dostop do bogastev Zemlje tudi prihodnje generacije, ne zgolj sedanja, je dejal.

Madagaskar je ena izmed najrevnejših držav na svetu. ZN ocenjujejo, da več kot 90 odstotkov od 26 milijonov prebivalcev živi z manj kot dvema dolarjema na dan, kronična nedohranjenost otrok pa je razširjena. V državi je močno razširjena tudi korupcija.

Papež je voditelje države pozval k boju proti korupciji, ki povzroča družbene neenakosti, ter da se soočijo z "nestabilnostjo in izključevanjem, ki vedno ustvarita pogoje nečloveške revščine".

Okoljevarstvene skupine opozarjajo na povečanje krčenja gozdov in izvoza zaščitenih drevesnih vrst na Kitajsko kljub prepovedi.

Papež je v soboto nagovoril okoli 100.000 mladih na shodu na obrobju glavnega mesta. Pozval jih je k prizadevanjem za družbeno pravičnost v državi.

Po oceni papeža je treba upoštevati in spoštovati tradicionalne načine življenja. Za razvoj se ne smejo zanašati le na mednarodno pomoč, ampak si lahko lokalno prebivalstvo ob spoštovanju tradicije tudi samo oblikuje svojo prihodnost.