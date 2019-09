Kenijske oblasti so sporočile, da se je nesreča zgodila v ozki soseski, imenovani Peklenska vrata (Hell's Gate), kjer so poplave pogoste. Med žrtvami je pet kenijskih državljanov, lokalni vodič in tujec, poroča BBC.

Izlet v Kenijski nacionalni park (fotografija je arhivska) se je tragično končal za sedem ljudi. Foto: EPA

Pogrešani so verjetno mrtvi

Kenijski mediji poročajo, da je preživeli iz skupine o nesreči obvestil čuvaje v parku, ti pa so nato sprožili reševalno akcijo. Trupli dveh žrtev so našli, ostali pogrešani pa so po izjavah policije "verjetno mrtvi".

Območje tudi filmska kulisa

Park, ki je bil ustanovljen leta 1984, je zaradi nesreče zaprt. V parku Hell's Gate so med drugim snemali film Lara Croft - Tomb Raider: Zibelka življenja, območje pa je služilo kot navdih tudi za animirani film Levji kralj.