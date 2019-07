Rešena prebežnika v centru v Zarzisu. Foto: Reuters

Ribiči so v sredo ponoči našli potapljajoči se čoln in uspelo jim je rešiti štiri prebežnike, ki so jih pristojne službe odpeljale v center za prebežnike v Zarzisu. Državljan Slonokoščene obale je pozneje umrl v bolnišnici, od treh Malijcev pa se dva še vedno zdravita v bolnišnici, poroča Al Džazira.

Preživeli so povedali, da je bilo na čolnu skupno 86 ljudi. Ladja je izplula iz Libije proti Evropi v ponedeljek, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočili iz Rdečega polmeseca.

Do nesreče prihaja dan po zračnem napadu na center za prebežnike v predmestju libijske prestolnice Tripolis, v katerem je umrlo najmanj 53 ljudi. Združeni narodi so sporočili, da imajo informacije, po katerih so libijski stražarji v centru streljali na prebežnike, ki so bežali pred bombardiranjem.

Notranji minister Fati Ali Bašaga je po napadu dejal, da vlada v Tripolisu razmišlja o zaprtju vseh centrov za prebežnike v prestolnici in izpustitvi pridržanih.

Sredozemsko morje usodno za 555 ljudi

Med januarjem in junijem letos je po navedbah Mednarodne organizacije za migracije (IOM) med poskusom prečkanja Sredozemskega morja umrlo 555 ljudi. Maja letos je blizu tunizijskega mesta Sfax umrlo najmanj 70 prebežnikov.

Lani je v celem letu umrlo 924 ljudi. Največ življenj je morje med Afriko in Evropo zahtevali leta 2016, ko je med poskusom prečkanja umrlo kar 2.911 ljudi.

Italijanska organizacija na pomoč prebežnikom

V Sredozemskem morju sta trenutno dejavni dve reševalni ladji. Foto: Reuters

Italijanska človekoljubna organizacija Mediterranea je medtem sporočila, da je njihova opazovalna ladja Alex pohitela na pomoč čolnu s 55 prebežniki, med katerimi so bili štirje otroci in 11 žensk, ki se naj ne bi smeli vrniti v Tunizijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Ladja Alex je na območju Sredozemskega morja dejavna od srede. Gre za spremljevalno ladjo ladje Mare Jonio, ki je maja letos pred libijsko obalo rešila 30 afriških prebežnikov. Italijansko pravosodje je ukazalo zaplembo ladje.

Na območju Sredozemskega morja sta trenutno dejavni dve reševalni ladji; prva je ladja Open Arms španske nevladne organizacije Proactiva Open Arms, druga je ladja Alan Kurdi nemške človekoljubne organizacije Sea-Eye.

Sea Watch napoveduje nadaljevanje

V zadnjih dneh je ogromno prahu dvignila nemška kapitanka ladje Sea Watch 3 Carola Rackete, ki je kljub prepovedi vplula v pristanišče v Lampedusi in sprožila tudi trenja med Nemčijo in Italijo. Italijansko sodišče je kapitanko v torek že izpustilo iz pripora. Nemška nevladna organizacija Sea Watch je ob tem obljubila, da bo nadaljevala z reševanjem prebežnikov v Sredozemlju, poroča The Local Italy.