Beloglavi jastrebi so ogrožena vrsta ptic. Foto: Reuters

Najdene živali, med njimi 537 jastrebov in dva roparska orla, so bile, kot kaže, zastrupljene. Preiskovalci domnevajo, da so se živali zastrupile med hranjenjem s trupli ubitih slonov, katerih posmrtne dele so krivolovci očitno polili s strupom.

Območje naj bi bilo dekontaminirano, vzorce so že poslali na analizo v laboratorij.

Kot poroča BBC, jastrebi pogosto letijo nad trupli živali, zaradi česar divji lovci na slone trupla ubitih živali polijejo s strupom, da ubijejo ptice, ki se hranijo z njihovim mesom, in s tem zakrijejo svoje sledi.

Prepoved prodaje slonovine

Med poginulimi pticami je bilo tudi 17 beloglavih in 28 jastrebov kapuco – obe vrsti sodita v vrsto izjemno ogroženih živalskih vrst. Ker se je zastrupitev ptic zgodila v času gnezdenja, bo to posledično prizadelo tudi njihove mladiče, ki bodo po vsej verjetnosti poginili.

"Ker se jastrebi izjemno pozno osamosvojijo in pozno dozorijo, je izguba toliko ptic v enem tednu nerazumljiva," je dejal vodja organizacije za zaščito živali VulPro.

Bocvana je prejšnji mesec povzročila veliko nezadovoljstva z umikom prepovedi lova na slone, saj se je populacija slonov nekoliko zvišala. Zaradi večjega števila slonov naj bi ti uničevali kmetijske površine in na podeželju ubili nekaj ljudi. V Bocvani živi okoli 130.000 slonov, kar je največ na svetu.

Bocvanska vlada je ob incidentu pozvala prebivalce, "naj se vzdržijo krivolova".