Policija je v Alexandri poostrila nadzor. Foto: Reuters

Vandalske skupine ropajo trgovine, razbijajo avtomobile in tovornjake, ki stojijo v prometni konici in jih vozijo tujci. Policija poroča tudi o najmanj petih mrtvih, zaradi česar so nekatere afriške države svojim prebivalcem podale varnostne pozive od oblasti pa zahtevajo odgovore.

"Napadi na tujce so popolnoma nesprejemljivi in jih v Južni Afriki ne smemo dopuščati," je dejal predsednik države Cyril Ramaphosa. Na dogodke se je odzvala tudi Afriška unija (AU), ki je "podle zločine" najstrožje obsodila, poroča BBC.

Prebivalci pozivajo vlado k deportaciji nelegalnih migrantov

Južnoafriška policija je tako v ponedeljek proti nasilnežem uporabila solzivec, gumijaste naboje in šok granate. A ukrepi niso zadostovali, saj se je nasilje v Johannesburgu zdaj usmerilo v najrevnejši del tega najbolj naseljenega mesta v JAR-u v Alexandro.

Jezni prebivalci so pozvali vlado, naj deportira nelegalne migrante.

Nek nigerijski podjetnik, čigar trgovina je bila razdejana, je dejal, da so tujci v Južni Afriki izpostavljeni "obtožbam in lažem". "To ni kriminalno dejanje. To je (ksenofobni) napad," je dejal za BBC.

Stanje je "anarhično"

Nigerijski predsednik Muhamadu Buhari je zato v Južno Afriko v torek poslal posebnega odposlanca, ki bo oblasti v JAR-u seznanil, da Nigerija "izraža nestrinjanje glede ravnanja z njenimi državljani". Visoki predstavnik Nigerije v Južni Afriki je položaj opisal kot "anarhijo".

Etiopijsko veleposlaništvo v JAR-u je svoji državljanom svetovalo, naj ustavijo svoje poslovanje v času vse večje napetosti in naj se izognejo konfrontacijam in konfliktom. Prav tako so jim odsvetovali, da na ulici nosijo drag nakit.

Z zambijskega ministrstva za promet so medtem sporočili, naj se vozniki kamionov izognejo potovanjem v Južno Afriko, dokler se stanje ne umiri.

Predstavnik policije v JAR-u Bheki Cele je nasilje pripisal "kriminalnim in ne ksenofobnim vzgibom", češ da se ksenofobijo "uporablja le kot izgovor" in da nič ni sprožilo konflikta med Južnoafričani in prebivalci drugih narodnosti.