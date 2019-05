Ofenziva generala Haftarja na Tripoli traja že skoraj dva meseca. Foto: Reuters

Oboroženi moški so v nedeljo vstopili v nadzorno sobo podjetja v Džafari, ki skrbi za dobavo vode po obsežnem podzemnem omrežju v Tripoli, v katerem živi dva milijona ljudi, in druge obalne kraje. Možje so zaposlene prisilili, da so zaprli pipe, povezane s podzemnimi izviri.

Po poročanju Guardiana gre za može, ki so podporniki uporniškega generala Haftarja, ki je na čelu Libijske narodne vojske (LNA). Haftar nadzoruje vzhod in jug države, želi pa si osvojiti tudi prestolnico Tripoli.

Haftar, ki uživa podporo Egipta, Združenih arabskih emiratov in Rusije, je 4. aprila sprožil napad na Tripoli, kjer je sedež vlade libijske mednarodno priznane vlade pod vodstvom Fajeza al Saradža. S tem je spodbudil spopade, ki so zahtevali več sto smrtnih žrtev.

Kako dolgo bo trajalo, da bo oskrba z vodo spet stekla, ni znano.