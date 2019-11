Oblasti v Burkini Faso proučujejo okoliščine napada. Foto: Reuters

Kanadsko podjetje, ki se ukvarja z zlatom, je že lani poostrilo varnostne ukrepe, potem ko je v njegovih dveh rudnikih prišlo do incidentov z oboroženimi napadalci.

Do napada na pet avtobusov, ki so potovali v konvoju ob oboroženem spremstvu, je prišlo približno 40 kilometrov pred Boungoum v regiji Est na vzhodu, kjer je eden izmed rudnikov. Iz urada guvernerja so sporočili, da je umrlo 37 ljudi, še 60 jih je ranjenih, pri čemer v to statistiko niso vključeni še žrtve in ranjeni med pripadniki varnostnih sil, zato se utegne število žrtev še povišati.

Napad, ki se je začel z eksplozijo bombe, se je zgodil na odseku ceste, kjer ni telefonskega omrežja. Sledilo je obsežno obstreljevanje, za zdaj ni znano, koliko je bilo napadalcev. Kot Reuters navaja enega od virov, so bili tarča napada tako avtobusi kot vojaško spremstvo, kar je neobičajno.

Decembra lani je bilo na taisti cesti v napadu na policijsko vozilo ubitih pet ljudi.