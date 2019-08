Foto: AP

Organizacija za zaščito pravic delavcev (WRC) je široko razmahnjene spolne zlorabe delavk razkrila v tovarnah Levi'sa, Wranglerja in The Children's Placea v Lesotu.

Kot navaja WRC v svojem poročilu, so upravniki tovarn uslužbenke silili v spolne odnose z njimi in jim grozili z izgubo službe, če bi zavrnile njihove zahteve. Ženske so bile redno izpostavljene tudi drugim oblikam spolnega nadlegovanja in nasilja.

"Vse ženske v mojem oddelku so spale z nadzornikom. Za ženske je to vprašanje golega preživetja," je za WRC povedala ena od delavk. "Če rečeš ne, boš ob službo ali pa ti preprosto ne bodo podaljšali pogodbe."

Poročilo Organizacije za zaščito pravic delavcev (WRC) razkriva vse zlorabe v tovarnah ameriškega džinsa v Lesotu. Foto: AP

Poročilo se je osredotočilo na zlorabe v tovarnah v Lesotu, gorati žepni kraljevini, v celoti obdani z Južno Afriko.

In medtem ko je večina delavk v teh tovarnah Lesotčank, je kar nekaj upravnikov tujcev, zlorabe pa naj bi izvajali tako lokalni kot tuji upravniki in tudi njihovi moški sodelavci.

80 odstotkov vseh delavk v tovarnah tekstila po svetu je žensk. V Lesotu je tekstilna industrija, zlasti džins za izvoz, največji delodajalec zadnjih 30 let.

Podjetja so se zavzela proti zlorabam

WRC je začel tovarne preiskovati, potem ko so iz več virov dobili obvestila o zlorabah.

V pogovorih z delavkami so te nato opisale pravo epidemijo zlorab in nadlegovanja, od neprimernega dotikanja in žaljivih seksualnih opazk do spolnih zahtev in vodenja domov za spolno potešitev.

Po navedbah WRC-ja so upravniki tovarn tudi nasprotovali združevanju delavk v sindikate.

Pri Levi'su, Wranglerju in The Children's Placeu so se ne razkritja že odzvali in podpisali dogovore, da bodo naredili konec zlorabam v petih tovarnah v Lesotu.

Vse tri ameriške znamke so se strinjale, da uvedejo strog nadzor nad več kot 10.000 delavci, kolikor jih je zaposlenih v teh tovarnah. V skupni izjavi so zapisali, da si želijo, da se vsi delavci, še posebej ženske, počutijo "varne, cenjene in opolnomočene".

Programska direktorica WRC-ja Rola Abimourched je dejala, da bi omenjeni dogovori za Lesoto morali služiti kot model za tekstilno industrijo. "Upajmo, da je to nekaj, kar bodo drugi videli in gradili, tako da bodo lahko kolektivno vplivali na industrijo onkraj zgolj ene države," je dejala.