Med dvournim zasedanjem za zaprtimi vrati je Velika Britanija predlagala izjavo, v kateri bi obsodili napad, ki so ga po navedbah mednarodno priznane libijske vlade izvedle sile uporniškega generala Halife Haftarja. Te odgovornost sicer zanikajo. V izjavi bi tudi pozvali k prekinitvi ognja in vrnitvi k političnim pogovorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški diplomati so povedali, da za podporo izjave potrebujejo odobritev Bele hiše, ki pa je niso dobili, tako da se je zasedanje končalo brez ameriške potrditve izjave, so AFP-ju povedali diplomatski viri. Ameriška delegacija sicer ni pojasnila vzrokov za blokado izjave.

Predlagana izjava za napad ni krivila nobene strani, je pa izrazila globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer v Libiji in pozvala vse članice ZN-a k spoštovanju prepovedi prodaje orožja tej severnoafriški državi.

Ameriško zunanje ministrstvo je sicer v sredo napad na migrantski center obsodilo.

ZN: Napad bi lahko predstavljal vojni zločin

Napad, v katerem naj bi umrli večinoma podsaharski prebežniki, ki so poskušali prek Libije pobegniti v Evropo, bi lahko predstavljal vojni zločin, je po poročanju BBC-ja dejala visoka komisarka ZN-a za človekove pravice Michelle Bachelet.

"Ta napad bi lahko, odvisno od natančnih okoliščin, predstavljal vojni zločin," je dejala. Kot je še pojasnila visoka komisarka, je bila lokacija centra, ki je bil napaden v torek, posredovana vsem stranem, vpletenim v konflikt v državi. V centrih za prebežnike v Libiji je zaprtih na tisoče ljudi, saj jim EU ne dovoli vstopiti na svoje ozemlje.

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je dejal, da je bil "ogorčen" zaradi poročil o napadu. Pozval je k neodvisni preiskavi, "da bi zagotovili, da bodo storilci kaznovani".

Med žrtvami napada so tudi ženske in otroci, je dejal Guma El Gamati, član skupine za politični dialog, ki ima podporo ZN-a. Zdravnik Kalid Bin Atia z libijskega zdravstvenega ministrstva je za BBC dejal, da je bil center uničen, naokoli so ležali deli teles, napad pa je povzročil tudi psihološke travme.

ZN je že maja opozoril, da je treba prebežnike iz centra v Tadžuru, predmestu Tripolisa, preseliti. "Nevarnosti je zdaj preprosto nesprejemljiva," je sporočila Agencija ZN-a za begunce UNHCR.

Libija je od odstranitve in umora dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija, do česar je prišlo po vojaškem posredovanju sil Nata leta 2011, v kaotičnih razmerah in se sooča z neprestanimi spopadi različnih milic.