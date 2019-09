Indijka je verjetno najstarejša ženska, ki je rodila, na svetu (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

"Mama in novorojenki se dobro počutijo," je za BBC dejala ginekologinja Uma Sankar.

Novopečena mati Mangajama Jaramati je dejala, da sta z možem, ki šteje 82 let, vedno želela postati starša, a nikakor ni mogla zanositi. Ko sta že skoraj obupala, sta poskusila s postopkom umetne oploditve (IVF), ki je bil uspešen po dveh mesecih. "Presrečna sva. Obiskala sva ogromno zdravnikov in poskusila vse mogoče," je po rojstvu deklic dodal njen mož, ki ga je nato naslednji dan zadela srčna kap in se zdravi v bolnišnici.

Jaramatijeva je dodala, da se je v svoji vasi pogosto počutila stigmatizirano in izključeno iz družbenega življenja, ker ni imela otrok. "Vrsto let so me klicali ženska brez otrok," je dodala.

V Indiji je že leta 2016 neka ženska pri 70 letih rodila dečka.