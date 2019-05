Afganistan: Ostre obsodbe umora nekdanje novinarke in politične svetovalke

Številni pozivi k ustavitvi visoke stopnje nasilja nad ženskami

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters

Svojci umorjene Mine Mangal na njenem grobu v Kabulu. Foto: EPA

Številni afganistanski politiki in aktivistke za pravice žensk so ostro obsodili umor politične svetovalke, predtem ugledne novinarke, Mine Mangal, ki so jo v soboto zjutraj na poti v službo umorili sredi ulice.