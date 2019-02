Poslanci in uslužbenci parlamenta so morali zaradi poskusa hekerskega vdora spremeniti svoja gesla na računalnikih. Foto: Reuters

O varnostnem incidentu v računalniški mreži parlamenta, ki jo uporabljajo poslanci, so poročali 8. februarja.

"Predlagam, da se ne spuščamo v podrobnosti teh operativnih zadev, vendar naši kibernetski strokovnjaki domnevajo, da je za to zlonamerno ravnanje odgovoren sofisticiran državni akter," je Morrison povedal v parlamentu.

Avstralski mediji, ki se sklicujejo na varnostne vire, so poročali, da bi za napadi lahko stala Kitajska, vendar Morrison tega ni potrdil. Analitiki med najverjetnejšimi osumljenci navajajo še Rusijo in Iran.

“Ko vzamete v ozir motive, je treba reči, da je glavni osumljenec Kitajska, ampak tudi Rusije ne bi izključil," je za Reuters povedal Fergus Hanson, vodja mednarodnega centra za kibernetično politiko pri Avstralskem institutu za strateško politiko. "Ta afera je obelodanila vse sočne politične trače - e-pošto, ki razkriva vse, od umzanega perila internih pričkanj do tega, kdo je podprl kateri predlog."



Spremenili vsa gesla



Poslanci in uslužbenci parlamenta so morali zaradi poskusa hekerskega vdora spremeniti svoja gesla na računalnikih. Ministrstva niso bila prizadeta, saj uporabljajo druga omrežja.

Morrison je povedal, da so med preiskavo razkrili, da so bila tarča napada tudi računalniška omrežja liberalne in nacionalne stranke, ki sestavljata vladajočo koalicijo, kot tudi opozicijske laburistične stranke.



Premier je še povedal, da nimajo dokazov o morebitnem vpletanju v volitve. V Avstraliji bodo do sredine maja zvezne volitve.



Avstralsko-kitajski odnosi so zaostreni od leta 2017, ko je Canberra obtožila Peking vmešavanja v njene notranje zadeve. Državi sta sicer skušali odnos zakrpati, a Avstralija ostaja nezaupljiva do Kitajske.

Napetosti so ponovno vzniknile ta mesec potem, ko je Avstralija preklicala vizum uglednemu kitajskemu poslovnežu le nekaj mesecev potem, ko je kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu Huaweiu prepovedala nabavo opreme za svoj 5G-omrežje.