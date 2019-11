Avstralija v Papuo Novo Gvinejo pošilja prosilce za azil, ki jih ne želi sprejeti. Foto: EPA

Za Avstralijo so odnosi s Papuo Novo Gvinejo in drugimi majhnimi pacifiškimi državami v razvoju vse pomembnejši, medtem ko Kitajska širi svoj vpliv v regiji, v kateri po drugi svetovni vojni prevladujejo ZDA in njihovi zavezniki.

Papua Nova Gvineja je med drugim bogata z zemeljskim plinom, surovo nafto, zlatom in bakrom, a njeni prihodki so v zadnjih letih upadli zaradi padca svetovnih cen blaga, zato se država vse bolj obrača h Kitajski za potrebna sredstva.

Avstralski minister za mednarodni razvoj in Pacifik Alex Hawke je dejal, da "ta pomoč odraža avstralski nacionalni interes za stabilno in uspešno Papuo Novo Gvinejo".

Gospodarsko sodelovanje med državama je označil za "močno", avstralska pomoč pa naj bi pomagala podjetjem v obeh državah.

Avgusta je Papua Nova Gvineja sporočila, da želi refinancirati celoten državni dolg, za pomoč pa je prosila Kitajsko.

Avstralija ima sicer s Papuo Novo Gvinejo sklenjen dogovor, po katerem lahko prosilce za azil, ki jim uspe priti do Avstralije, pošlje v centre za njihovo pridržanje v Papui Novi Gvineji (tudi na Nauru). Tam so prebežniki zaprti v razmerah, ki jih ZN ostro kritizira kot popolnoma neprimerne.