Sedmerica je bila obsojena urjenja in oboroževanja napadalcev. Foto: Reuters

"Obtožbe so bile brez vsakega dvoma dokazane. Sodišče jim je prisodilo najvišjo možno kazen," je po izreku kazni pred strogo varovanim sodiščem povedal javni tožilec Golam Sarvar Khan. Enega izmed osmih obsojenih so oprostili.

Julija 2016 je pet oboroženih moških vdrlo v priljubljeno restavracijo Holey Artisan v diplomatski četrti prestolnice Daka. Goste lokala različnih narodnosti so zajeli za talce. 12 ur trajajoči napad se je v zgodovini Bangladeša zapisal kot najhujši teroristični napad na ozemlju te vzhodnoazijske države s 160 milijoni prebivalcev.

Napadalci so ubili 20 ljudi v restavraciji, večina med njimi je bila Italijanov in Japoncev. Policija je v strelskem obračunu ubila vseh pet napadalcev, ubita pa sta bila tudi dva policista.

Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država, vendar so bangladeške oblasti zanikale prisotnost terorističnih organizacij, kot sta IS in Al Kaida, na svojem ozemlju. Policija je odgovornost za napad pripisala lokalni oboroženi islamistični skupini Džamat ul Mudžahedin Bangladeš, ki je sicer prisegla zvestobo Islamski državi.

Že v letu pred napadom so v državi skrajneži ubili več posvetnih pisateljev in tujcev, odgovornost za katere sta prevzela IS ali Al Kaida.

Bangladeška policija po napadu aretirala več sto ljudi

Obsojeni so napovedali pritožbo na odločitev sodišča. Foto: Reuters

Po smrtonosnem napadu na kavarno pa so oblasti začele boj proti islamskim skrajnežem, da bi ohranili ugled zmerne muslimanske dežele. Policija je preiskala skrivališča milice in v operacijah ubila več deset militantov, ki naj bi bili odgovorni za napad. Pri tem so aretirali več sto osumljencev.

Sedmerica je bila na sodišču obsojena urjenja napadalcev, ki so jih preskrbeli z orožjem, eksplozivi in finančnimi sredstvi. Odvetnik obsojencev je sporočil, da se bo sedmerica, ki je po razsodbi vzklikala "ničesar nismo naredili narobe", pritožila na razsodbo, ki jo v Bangladešu izvajajo z obešanjem.

Soproga enega izmed ubitih policistov Ume Salma je za BBC Bengali povedala, da upa na čimprejšnjo izvršitev smrtnih kazni, ki jih v Bangladešu izvajajo z obešanjem: "V naši družbi je vdovi z dvema otrokoma zelo težko preživeti. Vendar se bom oklicala za srečno, ker sem iz vseh strani deležna spoštovanja in podpore. Moj mož je umrl za svojo državo in velja za mučenika."