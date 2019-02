Mednarodna agencija za jedrsko energijo ugotavlja, da Iran kljub ameriškemu odstopu in sankcijam ne krši jedrskega sporazuma. Foto: Reuters

Agencija je v trimesečnem poročilu navedla, da islamska republika spoštuje omejitve glede opreme za bogatenje urana in količine zalog te radioaktivne kovine. Inšpektorji IAEA-ja pri raziskovalnem jedrskem reaktorju v Araku, ki je bil prvotno zasnovan za proizvodnjo plutonija kot stranskega produkta, prav tako niso našli nepravilnosti.

Iran je v zgodovinskem sporazumu iz leta 2015 privolil v omejitve svojega jedrskega programa in strog nadzor, s čimer naj bi mu preprečili uporabo urana ali plutonija za razvoj jedrskega orožja ter podaljšali čas, ki bi ga potreboval za razvoj atomske bombe.

V skladu z dogovorom, ki so ga z Iranom sklenile ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Francija, Rusija in Kitajska, je mednarodna skupnost ukinila gospodarske sankcije proti islamski republiki.

ZDA so lani maja od sporazuma odstopile in proti Iranu znova uvedle sankcije, zdaj pa pritiskajo na evropske države, naj storijo enako. Velika Britanija, Francija in Nemčija se temu upirajo. Evropska unija je minuli mesec vzpostavila poseben finančni mehanizem, ki bo evropskim državam omogočil, da kljub ameriškim sankcijam še naprej poslujejo z Iranom.

Pence evropske države pozval k odstopu

Ameriški podpredsednik Mike Pence je prejšnji teden pozval evropske države, naj odstopijo od dogovora. ZDA izražajo zaskrbljenost zaradi iranskega razvoja balističnih raket in njegovega vpliva v vojnah v Siriji in Jemnu. Iranski zunanji minister Džavad Zarif je v tem tednu dejal, da ZDA gojijo "nezdravo in patološko obsedenost" z Iranom in Pencea obtožil nadlegovanja zaveznic.