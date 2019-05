Modi je lahko zadovoljen: še pred nekaj tedni so mu javnomnenjske raziskave napovedovale gladek poraz, volilni izid pa naj bi bil zdaj ravno obraten. Foto: Reuters

V nedeljo objavljeni izidi vzporednih volitev kažejo na različno prednost Nacionalnega demokratičnega zavezništva, na čelu katerega je Modijeva hindujska nacionalistična stranka Bharatija Džanata (BJP): po nekaterih napovedih naj bi imelo zavezništvo v 545-članskem parlamentu 365 sedežev, po drugih 242, v povprečju pa se številka po napovedih giblje pri 295. Na drugo mesto naj bi se po nekaterih napovedih s 128 sedeži uvrstila najstarejša stranka, ki kroji indijsko politiko že vse od osamosvojitve, Kongresna stranka, ki jo vodi Rahul Gandhi, potem pa naj bi sledila cela vrsta manjših strank, ki vladajo na regionalni ravni, na primer stranka Aam Aadmi v Delhiju.

Da bi imela večino v parlamentu in oblikovala vlado, potrebuje stranka oz. zavezništvo najmanj 272 glasov.

Poznavalci so volitve, ki so potekale v sedmih fazah, prva se je začela 11. aprila, označili kot referendum o Modiju, ki se poteguje za drugi petletni mandat.

Utar Pradeš jeziček na tehtnici?

Največ sedežev v parlamentu, 80, ima zvezna država Utar Pradeš, tako da običajno izid v tej državi pomeni odgovor na vprašanje, kdo bo oblikoval vlado. Leta 2014 je BJP tam osvojil 71 sedežev. Analitiki so sicer napovedovali, da bodo vplivne regionalne stranke na tokratnih volitvah gladko porazile BJP, a večina vzporednih volitev kaže, da bo stranka tam, pa tudi nasploh, dosegla občutno boljši izid: napovedujejo ji med 38 in 68 sedežev. Kot poroča BBC, je izide vzporednih volitev treba jemati z rezervo, saj so se v preteklosti velikokrat napovedale napačen izid.

Do pred nekaj meseci zmaga BJP-ja na tokratnih volitvah ni bila pod vprašajem, po decembru lani, ko so na lokalnih volitvah izgubili večino v treh ključnih državah na severu, Cahatišgarhu, Madja Pradešu in Raždastanu, ki so Modiju pred petimi leti pomagale do zmage, pa so se stvari precej spremenile. Nepričakovano je v politiko vstopila tudi karizmatična sestra vodje Kongresne stranke Prijanka Gandhi, ki je v kampanjo vnesla svež veter. So pa nedavne napetosti s Pakistanom BJP-ju dale nov zagon z osredotočenjem kampanje na domoljubje in nacionalno varnost.

Indijske volitve potekajo v sedmih fazah zaradi velikega števila volivcev, volilnih upravičencev je več kot 900 milijonov, in varnosti. V državi je samo leta 2016 umrlo sto politikov in predstavnikov strank, pogosti pa so tudi oboroženi ropi.