Zaradi sprejetja zakona so že izbruhnili številni protesti. Foto: Reuters

Zakon je dobil podporo 125 članov zgornjega doma, 105 jih je bilo proti. Zakon mora podpisati še indijski predsednik, kar naj bi bila zgolj formalnost. Spodnji dom indijskega parlamenta je osnutku zakona dal zeleno luč že danes.

Novi zakon predvideva, da bodo nezakoniti priseljenci iz treh sosednjih držav Indije lahko pridobili državljanstvo. Konkretno gre za pripadnike v omenjenih državah preganjanih verskih manjšin, kot so kristjani, hindujci, sikhi, budisti, džainisti in zaratustrovci. Državljanstvo bodo lahko dobili nezakoniti priseljenci, ki niso muslimani in so v Indijo vstopili iz treh sosednjih držav pred letom 2015.

Indijski premier Narendra Modi je na Twitterju objavil, da bo zakon omilil trpljenje številnih ljudi, ki so bili več let žrtve preganjanja.

"Muslimanski državljani teh držav nimajo nobenega razloga za zaskrbljenost. Namen tega zakona je, da daje državljanstvo, in ne, da ga odvzema," je v parlamentu poudaril indijski notranji minister Amit Šah.

Napovedujejo izpodbijanje zakona

Tako opozicija kot muslimanske skupnosti so zakon kritizirale, da diskriminira muslimane ter krši ločitev države od cerkve.

"Zakon je žalitev indijske ustave in demokracije. Škoduje duši Indije. Pade na preizkusu etike," je dejal vodja glavne opozicijske stranke Indijskega nacionalnega kongresa Anand Šarma. Več opozicijskih poslancev je tudi napovedalo, da bodo zakon izpodbijali na sodišču.

V času parlamentarne razprave so na severovzhodu države izbruhnili izgredi med policijo in protestniki. Po navedbah indijskih medijev so protestniki zažgali več avtomobilov ter metali kamenje in prebili zapore. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. V mestu Guvahati so razglasili policijsko uro. V številnih regijah so tudi izklopili mobilni internet.