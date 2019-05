Trgovinska vojna med Kitajsko in ZDA se stopnjuje. Foto: Reuters

Liu je izrazil zmeren optimizem glede dosega dogovora, a je dodal, da so nekatera "načelna vprašanja", pri katerih Kitajska ne bo odstopala, poroča Reuters.



"Pogajanja niso propadla," je v petek v Washingtonu dejal Liu, sicer glavni kitajski pogajalec. "Ravno nasprotno, mislim, da so majhna nazadovanja normalna in neizogibna med pogajanji obeh držav. Za naprej smo še vedno previdno optimistični," je dejal.

Medtem je ameriški finančni minister Steven Mnuchin v petek dejal, da "za zdaj" niso predvidena dodatna pogajanja s Kitajsko.



ZDA so stopnjevale carinsko vojno s Kitajsko v petek, ko so med poskusi za rešitev trgovinskega spora dvignile carine za kitajsko blago v vrednosti 200 milijard dolarjev z 10 na 25 odstotkov. Trump medtem grozi, da bodo carine uveljavljene za kitajsko vlago v vrednosti 300 milijard dolarjev.



ZDA so Kitajsko obtožile, da ne sprejema sklepov, ki so v okviru večmesečnih pogajanj že bili dogovorjeni.



Podpredsednik kitajske vlade Liu He napoveduje nova pogajanja v Pekingu. Foto: Reuters

ZDA "podcenile kitajsko vzdržljivost"

Kitajski časnik Global Times, ki ga izdaja časopis Komunistične stranke People's Daily, a ne govori v imenu vlade, je v nedeljskem mnenjskem besedilu sporočil, da so ZDA "resno podcenile kitajsko vzdržljivost".



"Washington je skušal vsiliti pogoje, ki bi bodisi škodovali suverenosti in dostojanstvu Kitajske bodisi so bili resno neenakopravni in nerealistični. Zaradi teh zahtev so bila pogajanja težja," je zapisal Global Times.



Glede na kitajsko plat zgodbe ostajajo tri razlike med obema državama, poroča Reuters.



Ena se nanaša na carine, je dejal Liu. Peking namreč meni, da so carine vir trgovskega spora in da bi morale biti vse odpravljene, če želita državi doseči dogovor.



Druga se nanaša na javna naročila, glede česar sta voditelja obeh držav lani sprejela načelni dogovor, razlike pa so ostale glede obsega.



Tretji spor je povezan z uravnoteženostjo besedila dogovora.



Reuters, ki se sklicuje na vire, je poročal, da je Kitajska izbrisala svoje zaveze v osnutku dogovora, ki bi pomenile, da bi Peking spremenil zakonodajo, da bi izpolnil zahteve ZDA na področju kraje intelektualne lastnine in poslovnih skrivnosti, prisilnega prenosa tehnologije, konkurenčnih politik, dostopa do finančnih storitev in manipulacij z valuto.



Liu je zanikal, da Kitajska ne spoštuje že sprejetih zavez. Kot je dejal, je normalno, da prihaja do sprememb pred končnim dogovorom.



Na vprašanje, kakšen pritisk bi nove ameriške carine pomenile za kitajsko gospodarstvo, je Liu odvrnil, da je glede njega na dolgi rok optimističen.