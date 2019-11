Policija v Čaojangu je v ponedeljek uvedla karanteno v urgentnem oddelku bolnišnice v Čaojangu. Foto: AP

Bolnika je sprejela bolnišnica v pekinškem predelu Čaojang, kjer so ugotovila, da bolehata za pljučno kugo. Gre za enega izmed treh tipov bolezni, ki je v srednjem veku pobila milijone ljudi v Evropi, Aziji in Afriki.

Vladna pisarna v Čaojangu je sporočila, da sta bolnika prišla v bolnišnico v torek. Kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni je sporočil, da ni razloga za paniko med prebivalci Pekinga ter da je tveganje za prenos bolezni izjemno nizko. Bolnika so namreč hitro izolirali, izvedli epidemiološke preiskave na ljudeh, ki bi lahko bili izpostavljeni, ter razkužili vsa potrebna mesta, so zapisali na blogerskem družbenem omrežju Weibo.

Vendar je kitajske uporabnike družbenih omrežij šokirala objava zdravnika iz bolnišnice Li Džifenga, da so bolnika sprejeli že 3. novembra. Eden izmed njiju je bil moški v srednjih letih, ki je imel že deset dni visoko vročino težave z dihanjem. Kljub zdravljenju v bolnišnici v Notranji Mongoliji se mu stanje ni izboljšalo, zato je prišel v Peking.

"Kljub letom strokovnega usposabljanja nisem mogel uganiti, kaj je povzročilo pljučnico. Vedel sem le, da je redko," je zapisal zdravnik. Pojasnil je še, da oblasti bolezni niso oznanile pred tem, saj morajo znake hudih nalezljivih bolezni preiskati in potrditi. Njegovo objavo so kasneje izbrisali.

Spletni uporabniki so kitajske oblasti obtožili, da zakriva oziroma prepočasi razkriva novice o nalezljivih boleznih, kar se je v preteklosti po poročanju New York Timesa že dogajalo.

"Še bolj strašljivo je, da informacije niso javne"

"Kuga ni najbolj strašljiv del, še bolj grozno je, da informacije niso javne," je zapisal eden od uporabnikov. Nekdo drug je vlado pozval, naj razkrije, kako sta bolnika iz Notranje Mongolije pripotovala v Peking - če sta uporabila javni prevoz, bi namreč lahko bolezen razširila na številne ljudi.

Kugo povzroča bakterija yersinia pestis. Najpogostejši prenašalec na človeka so podgane in druge glodavci, ki se običajno okužijo ob piku bolhe. Foto: AP

Pljučna kuga je še bolj nalezljiva od bolj pogoste bubonske kuge. Brez zdravljenja je kuga vedno smrtna. Možnost okrevanja pa je visoka, če zdravljena z antibiotiki v 24 urah po pojavu simptomov, piše Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Kitajski cenzorji so nato v torek izdali direktivo, s katero so nadzornikom spletnih vsebin naročili, naj "nadzirajo in blokirajo" spletno razpravo v zvezi z novicami o kugi, poroča New York Times.

Bolezen, ki se znova pojavlja

Na Kitajskem je za kugo po letu 2014 po uradnih podatkih umrlo šest ljudi. Maja je v isti pokrajini zaradi bubonske kuge umrl par iz Mongolije, potem ko sta zaužila surove ledvice svizca, tradicionalni običaj za zdravljenje bolezni.

Kitajske oblasti so po drugem primeru okužb letos ljudi posvarile pred potovanji na okužena območja in stiki z glodavci.

Med leti 2010 in 2015 so po vsem svetu skupno zaznali 3.248 primerov kuge, izmed katerih je bilo 584 smrtnih, navaja WHO. Okužbe so najpogostejše v DR Kongu, na Madagaskarju in v Peruju.

WHO je kugo uvrstil med bolezni, ki se znova pojavljajo, saj so v zadnjih 20 letih diagnosticirali skupno 50.000 primerov.