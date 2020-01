Reševalci so peterico, ki je nesrečo preživela, odpeljali na varno. Foto: Reuters

Razlog za nesrečo helikopterja, ki je bil na poti na obisk v vojaško oporišče, še ni znan. Helikopter je skušal v slabih vremenskih razmerah zasilno pristati, ko se je zrušil. Reševalci so imeli težko delo, saj se je black hawk zrušil v goratem predelu.

Šen, ki je položaj prevzel julija letos, je najvišji pripadnik vojske po činu, ki je umrl na dolžnosti, je po nesreči dejala tajvanska predsednica Caj Jingven in dodala, da je obrambnega ministra pozvala, naj začne preiskavo. "Izvedeti moramo razlog nesreče," je dejala v Jilanu, kamor je bil namenjen helikopter. "Predvsem pa moramo zagotoviti stabilnost naše vojske in obrambe."

Na Tajvanu se sicer pripravljajo na predsedniške in parlamentarne volitve, ki bodo potekale 11. januarja. Predsednica, ki se poteguje za nov mandat, je odpovedala vse predvolilne dogodke do sobote, stranka Koumintang pa do petka.

Tajvan ima 60 black hawkov, ki jih je leta 2010 kupil od ZDA. Čeprav slednje nimajo diplomatskih stikov s Tajvanom, pa so njegov največji podpornik in dobavitelj orožja.

V podobni nesreči helikopterja leta 2018 na vzhodni tajvanski obali je umrlo šest ljudi.