9. avgusta 1945 je nad Nagasakijem eksplodirala ameriška bomba z imenom Fat man ali Debelinko s plutonijevo sredico. Tri dni prej so ZDA na 300 kilometrov oddaljeno Hirošimo odvrgle atomsko bombo iz obogatenega urana, imenovano Little Boy ali Deček.

Šest dni po napadu na Nagasaki, 15. avgusta 1945, je Japonska razglasila kapitulacijo, s čimer se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Pacifiku.

Zaradi posledic obeh bomb je po ocenah do decembra 1945 umrlo skupaj več kot 200.000 ljudi. Zaradi zakasnelih vplivov radioaktivnega sevanja ljudje obolevajo in umirajo še danes.

Župan mesta Tomihisa Taue je ob obletnici pozval japonsko vlado, naj čim prej podpiše in ratificira pogodbo ZN-a o prepovedi jedrskega orožja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Kot edina država na svetu, ki je izkusila opustošenje jedrskega orožja, mora Japonska čim prej podpisati in ratificirati pogodbo o prepovedi jedrskega orožja," je pozval župan na spominski slovesnosti. To mednarodno pogodbo je sicer podpisalo 122 držav, a med njimi ni tistih, ki imajo jedrsko orožje v svojem arzenalu. Prav tako še ni začela veljati, saj je še ni ratificiralo potrebnih 50 držav.

Podobno je že v torek na slovesnosti v Hirošimi pozval tamkajšnji župan Kazumi Macui. Vsakoletne slovesnosti se je poleg preživelih udeležil tudi premier Šinzo Abe.

Obletnica jedrskih napadov poteka ravno v tednu po propadu pogodbe o prepovedi nameščanja jedrskih raket srednjega dosega (INF). Taue je tako opozoril, da je v svetu znova prisotno prepričanje, da so lahko jedrske rakete uporabne. "Jedrske bombe so zgradili ljudje in odjeknile so nad glavami ljudi. Zato lahko jedrsko orožje uniči dejanje človeške volje," je dodal.